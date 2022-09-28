День ангела Людмилы 2022: дата, поздравления и открытки

День ангела Людмилы 2022 празднуют дважды — 28 и 29 сентября.

В православном календаре день ангела Людмилы — это дни, когда упоминаются святые Людмила Петрова и Людмила Чешская.

Людмила Чешская — княгиня, во время правления которой состоялось распространения христианства на территории Чехии.

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Людмила Петрова — российская священнослужительница, которую расстреляли в 1937 году за отказ поддержать атеизм: считается покровительницей девочек с таким именем, начиная с 2000 года.

Имя Людмила имеет старославянское происхождение и означает людям мила. В День ангела Людмилы Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

***

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,

И дом обходят пусть ненастья,

А в сердце царствует покой.

Пусть будет так всегда с тобой.

***

Сегодня праздник твой, Людмила,

И пожелаю я от сердца,

Чтобы судьба тебя любила

И приоткрыла к счастью дверцу!

Обворожительной улыбкой

Чтобы все годы ты сияла,

И золотая чудо-рыбка

Твои желанья исполняла!

***

Людмила, будь такой всегда:

Очаровательной, красивой,

Прекрасной женщиной, конечно,

И человеком очень милым!

Пусть солнце прячется в улыбке,

А звезды освещают путь,

Любовь отметит все поступки,

Во всех делах успехи ждут!



