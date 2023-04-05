День ангела Лидии празднуют 5 апреля. Обладательницы имени отмечают свои именины лишь раз в году. В этот день верующие также почитают святую мученицу Лидию Иллирийскую.
Значение имени
Имя имеет греческое происхождение и означает “жительница Лидии” – области в Малой Азии. В Украине стало популярно лишь в ХІХ веке.
Женщины, носящие это имя, с детства очень любознательные и энергичные. Во взрослой жизни Лидия идет к поставленной цели и может достичь больших успехов в карьере. Особенно, если направит свои силы в творческие сферы. Такие люди, кроме работы, преданы еще и своей семье. Они дружелюбны и отзывчивы к своим близким.
Поздравления с днем ангела Лидии в прозе и смс
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Сегодня наступили именины
У Лиды, самой лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
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Дорогая Лидия, в день ангела хочу пожелать, чтобы Ангел хранитель всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах — домашних и рабочих. Чтобы все твои мечты воплощались в жизнь, чтобы всегда была удача, процветание и успех. Всего наилучшего!
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С днем ангела тебя, Лидия! Сегодня славим мы его. Пусть во всем ангел убережет тебя, спасет. Пусть будет море счастья, улыбок, теплых дней и только добрых и светлых новостей только!
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Как песня звонко льется,
Пусть хорошо так живется,
Пусть судьба улыбается,
Здоровья добавляется,
Пусть будет праздник на душе,
А сердце счастьем богатеет,
Пусть водопад бурлит чувств,
Сбываются все мечты!
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Всю доброту, которая существует в мире,
Всю радость, что живет среди людей,
Все самые лучшие, что нравятся цветы
Дарю вам, Лида, в этот прекрасный день!
Пусть Матерь Божья Вас охраняет,
В душе царит светлая доброта,
Иисус Христос здоровья посылает
На многие и благие лета!
Поздравления с днем ангела Лидии в открытках