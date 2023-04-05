День ангела Лидии празднуют 5 апреля. Обладательницы имени отмечают свои именины лишь раз в году. В этот день верующие также почитают святую мученицу Лидию Иллирийскую.

Значение имени

Имя имеет греческое происхождение и означает “жительница Лидии” – области в Малой Азии. В Украине стало популярно лишь в ХІХ веке.

Женщины, носящие это имя, с детства очень любознательные и энергичные. Во взрослой жизни Лидия идет к поставленной цели и может достичь больших успехов в карьере. Особенно, если направит свои силы в творческие сферы. Такие люди, кроме работы, преданы еще и своей семье. Они дружелюбны и отзывчивы к своим близким.

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Поздравления с днем ангела Лидии в прозе и смс

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Сегодня наступили именины

У Лиды, самой лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

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Дорогая Лидия, в день ангела хочу пожелать, чтобы Ангел хранитель всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах — домашних и рабочих. Чтобы все твои мечты воплощались в жизнь, чтобы всегда была удача, процветание и успех. Всего наилучшего!

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С днем ангела тебя, Лидия! Сегодня славим мы его. Пусть во всем ангел убережет тебя, спасет. Пусть будет море счастья, улыбок, теплых дней и только добрых и светлых новостей только!

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Как песня звонко льется,

Пусть хорошо так живется,

Пусть судьба улыбается,

Здоровья добавляется,

Пусть будет праздник на душе,

А сердце счастьем богатеет,

Пусть водопад бурлит чувств,

Сбываются все мечты!

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Всю доброту, которая существует в мире,

Всю радость, что живет среди людей,

Все самые лучшие, что нравятся цветы

Дарю вам, Лида, в этот прекрасный день!

Пусть Матерь Божья Вас охраняет,

В душе царит светлая доброта,

Иисус Христос здоровья посылает

На многие и благие лета!

Поздравления с днем ангела Лидии в открытках