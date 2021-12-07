7 декабря в Украине отмечают день ангела Екатерины. С древнегреческого это имя переводится как вечно чистая, непорочная.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Екатерины в открытках и СМС, которые точно порадуют ваших знакомых девушек и женщин с таким именем.

Поздравления с днем ангела Екатерины в открытках

Поздравления с днем ангела Екатерины в СМС

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Екатерина – имя знатное,

Не раз звучавшее в веках.

Пусть будет счастьем жизнь богатая,

Фортуна носит на руках!

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В День святой Екатерины

Радости, любви и силы,

Я тебе желаю тихо,

Не услышало чтоб лихо.

***

Будь стройной, словно балерина,

Красивой, долгожданной, как весна!

Пускай тебе везет, Екатерина!

Ведь ты для счастья рождена!

***

С днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

***

Желаю Кате, без сомнения,

Я в именины вдохновения,

Чтоб ты всегда была красивой,

Безумно бодрой и счастливой,

Чтобы везение пришло,

Чтоб счастье за тобою шло,

Хочу успеха пожелать,

Родных и близких уважать!

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Значения имени Екатерина

Помимо древнегреческой версии, есть и другие предположения о происхождении имени. Екатерины могут быть связаны с эллинской богиней мрака и чародейства Гекатой. Мифология гласит, что Геката не являлась отрицательным персонажем. Позже, с развитием культа Афродиты, Афины, Артемиды и других богинь, Геката отходит на задний план, опускается всё ниже во владения Аида. Будучи богиней, она могла даровать мудрость, счастье на войне и богатую добычу в морском промысле.

У Екатерины есть огромные преимущества — она трудолюбива, а также может стать надежным другом, который будет хранить секреты. Катя зачастую делает правильные решения, предварительно все обдумав.

Но есть и отрицательные черты характера у Екатерин — неуверенность в себе, которую прикрывают дерзостью, а также замкнутость.

С трудностями Кати могут справиться самостоятельно, а их поведение зависит от настроения. В работе для них нет невыполнимых задач. Они всегда считаются ценным сотрудником, и нередко занимают руководящие должности в инженерных и экономических сферах. Если Екатерину замотивировать — она всегда будет работать на результат.