7 декабря в Украине отмечают день ангела Екатерины. С древнегреческого это имя переводится как вечно чистая, непорочная.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Екатерины в открытках и СМС, которые точно порадуют ваших знакомых девушек и женщин с таким именем.
Поздравления с днем ангела Екатерины в открытках
Поздравления с днем ангела Екатерины в СМС
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Екатерина – имя знатное,
Не раз звучавшее в веках.
Пусть будет счастьем жизнь богатая,
Фортуна носит на руках!
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В День святой Екатерины
Радости, любви и силы,
Я тебе желаю тихо,
Не услышало чтоб лихо.
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Будь стройной, словно балерина,
Красивой, долгожданной, как весна!
Пускай тебе везет, Екатерина!
Ведь ты для счастья рождена!
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С днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
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Желаю Кате, без сомнения,
Я в именины вдохновения,
Чтоб ты всегда была красивой,
Безумно бодрой и счастливой,
Чтобы везение пришло,
Чтоб счастье за тобою шло,
Хочу успеха пожелать,
Родных и близких уважать!
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Значения имени Екатерина
Помимо древнегреческой версии, есть и другие предположения о происхождении имени. Екатерины могут быть связаны с эллинской богиней мрака и чародейства Гекатой. Мифология гласит, что Геката не являлась отрицательным персонажем. Позже, с развитием культа Афродиты, Афины, Артемиды и других богинь, Геката отходит на задний план, опускается всё ниже во владения Аида. Будучи богиней, она могла даровать мудрость, счастье на войне и богатую добычу в морском промысле.
У Екатерины есть огромные преимущества — она трудолюбива, а также может стать надежным другом, который будет хранить секреты. Катя зачастую делает правильные решения, предварительно все обдумав.
Но есть и отрицательные черты характера у Екатерин — неуверенность в себе, которую прикрывают дерзостью, а также замкнутость.
С трудностями Кати могут справиться самостоятельно, а их поведение зависит от настроения. В работе для них нет невыполнимых задач. Они всегда считаются ценным сотрудником, и нередко занимают руководящие должности в инженерных и экономических сферах. Если Екатерину замотивировать — она всегда будет работать на результат.