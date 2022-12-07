Ежегодно 7 декабря отмечают День святой Екатерины (Катерина Санница), а значит, что в эту дату обладательницы этого имени празднуют День ангела.
Екатерина — довольно популярное имя. Наверняка, у каждого из нас в окружении есть его носители. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках, СМС, а также раскрыли его значение.
Поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках
Поздравления с Днем ангела Екатерины в СМС
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С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
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Катюша, я хочу тебя поздравить,
Сегодня именины у тебя,
Тебе желаю счастья и здоровья,
И радовала чтоб тебя семья.
Чтоб каждый день твое сердечко пело,
И чтоб всегда стремилась ты вперед,
Пускай все в жизни сложится успешно,
И ангел твой тебя пусть бережет.
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Я тебя, Катюша,
Сегодня поздравляю,
В жизни быть счастливой
Я тебе желаю.
Пусть судьба исполнит
Все твои желания,
Пусть любовь подарит
Нежные признания.
Милой Катерина —
Нежности, удачи,
Чтоб была счастливой,
Чтоб купалась в счастье.
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С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
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Екатерина — имя твое,
Много значений имеет оно.
В нем и любовь, и добро, и забота,
В нем и печаль, и большая работа.
В нем есть умение веру хранить,
Близким тепло и поддержку дарить.
Есть в нем и тайна, и солнечный свет,
Способность правдивый выбрать ответ.
Имя святое, знай, у тебя,
С честью носи это имя всегда.
Значение имени Екатерина
Имя Екатерина древнегреческого происхождения, которое означает вечно чистая.
Обладательница этого имени — открытый, правдивый и коммуникабельный человек. Любит правильные поступки, является веселой и легкой.
На работе Катя исполнительна и активна, стремится улучшать результат, если чувствует собственную заинтересованность.
Избранник Екатерины должен ее радовать и баловать, одним добрым словом не обойдутся и окружающие, вместо похвалы — подарки. Поэтому есть у обладательницы этого имени меркантильность.
Зачастую замуж выходит по расчету, однако не сильно это и скрывает. Дети и муж играют важную роль в ее жизни, однако одними лишь ними она заниматься не будет.