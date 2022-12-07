Ежегодно 7 декабря отмечают День святой Екатерины (Катерина Санница), а значит, что в эту дату обладательницы этого имени празднуют День ангела.

Екатерина — довольно популярное имя. Наверняка, у каждого из нас в окружении есть его носители. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках, СМС, а также раскрыли его значение.

Поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках

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Поздравления с Днем ангела Екатерины в СМС

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

Катюша, я хочу тебя поздравить,

Сегодня именины у тебя,

Тебе желаю счастья и здоровья,

И радовала чтоб тебя семья.

Чтоб каждый день твое сердечко пело,

И чтоб всегда стремилась ты вперед,

Пускай все в жизни сложится успешно,

И ангел твой тебя пусть бережет.

***

Я тебя, Катюша,

Сегодня поздравляю,

В жизни быть счастливой

Я тебе желаю.

Пусть судьба исполнит

Все твои желания,

Пусть любовь подарит

Нежные признания.

Милой Катерина —

Нежности, удачи,

Чтоб была счастливой,

Чтоб купалась в счастье.

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

***

Екатерина — имя твое,

Много значений имеет оно.

В нем и любовь, и добро, и забота,

В нем и печаль, и большая работа.

В нем есть умение веру хранить,

Близким тепло и поддержку дарить.

Есть в нем и тайна, и солнечный свет,

Способность правдивый выбрать ответ.

Имя святое, знай, у тебя,

С честью носи это имя всегда.

Значение имени Екатерина

Имя Екатерина древнегреческого происхождения, которое означает вечно чистая.

Обладательница этого имени — открытый, правдивый и коммуникабельный человек. Любит правильные поступки, является веселой и легкой.

На работе Катя исполнительна и активна, стремится улучшать результат, если чувствует собственную заинтересованность.

Избранник Екатерины должен ее радовать и баловать, одним добрым словом не обойдутся и окружающие, вместо похвалы — подарки. Поэтому есть у обладательницы этого имени меркантильность.

Зачастую замуж выходит по расчету, однако не сильно это и скрывает. Дети и муж играют важную роль в ее жизни, однако одними лишь ними она заниматься не будет.