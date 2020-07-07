День ангела Иванны: поздравления в СМС и открытках

7 июля День ангела празднуют Иванны.

Это — женская форма от популярного мужского имени Иван, оно имеет значение — дарованная Богом или Бог милостив.

В День ангела Иванны Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Поздравление в СМС с Днем ангела Иванны

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Именины у Иванны —

Поздравляю я тебя!

Пусть успехов долгожданных

Принесет тебе судьба.

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Иванка, с Днем ангела тебя!

Пусть настроение будет веселее,

Пускай ничто не огорчает,

И успех тебя везде сопровождает.

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Иванна, пусть семья тобой гордится,

И в жизни пускай повезет,

В День ангела желаю скорее влюбиться,

Пусть сердце от счастья поет!

Поздравление в открытках с Днем ангела Иванны

В 2020 году украинцы будут отмечать много церковных праздников.

Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников и поминальных дней на 2020 год.