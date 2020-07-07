День ангела Иванны: поздравления в СМС и открытках

7 июля День ангела празднуют Иванны.
Это — женская форма от популярного мужского имени Иван, оно имеет значение — дарованная Богом или Бог милостив.
В День ангела Иванны Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
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Поздравление в СМС с Днем ангела Иванны
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Именины у Иванны —
Поздравляю я тебя!
Пусть успехов долгожданных
Принесет тебе судьба.
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Иванка, с Днем ангела тебя!
Пусть настроение будет веселее,
Пускай ничто не огорчает,
И успех тебя везде сопровождает.
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Иванна, пусть семья тобой гордится,
И в жизни пускай повезет,
В День ангела желаю скорее влюбиться,
Пусть сердце от счастья поет!
Поздравление в открытках с Днем ангела Иванны
В 2020 году украинцы будут отмечать много церковных праздников.
Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников и поминальных дней на 2020 год.