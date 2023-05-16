В Украине несколько раз в год празднуют именины женщин с именем Ирина. Это довольно популярное имя, которое имеет древнее происхождение, а с греческого переводится как мир и морская тишина.

Факты ICTV решили раскрыть значение имени Ирина, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.

Сколько раз в год отмечают день ангела Ирины

Именины Ірины по православному календарю в 2023 году празднуют 10 раз:

12 января;

16 января;

26 февраля;

7 марта;

29 апреля;

18 мая;

10, 17, 22 августа;

1 октября.

Значение имени Ирина и характер его обладательницы

Имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и спокойствия. Значение имени Ирина — спокойная, умиротворенная.

В повседневной жизни Ирину можно называть Ира, Ирочка, Иронька, Иринка, Рина, Арина, Ариночка, Ариша, Ярина.

Нередко такое спокойное значение имени противоречит упрямому и непростому характеру его обладательницы.

Ирины независимые и очень целеустремленные, иногда совершают необдуманные поступки. В обыденной жизни Ирина довольно активная и дружелюбная. Ее жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, что бросается в глаза.

Целеустремленность помогает девушке достигать высот в карьере. Кроме того, Ира ответственна и легко работает в коллективе.

Несмотря на разительные успехи в работе, Ирина очень ценит семью, она занимает в жизни девушки первое место! Но в серьезных отношениях Ира не любит подчиняться и ищет партнера, равного ей или с очень выраженными лидерскими качествами.

Также Ирина любит, когда ее хвалят. Довольно часто обладательницам этого имени приписывают синдром отличницы, однако это очень индивидуально!

Смс-поздравления с днем ангела Ирины 2023

Дорогая Ируся! С днем ангела, солнце!

Пусть приоткроется в счастье окошко,

Пусть красота твоя впредь расцветает,

Пусть ангелы в жизни тебя охраняют,

Всегда оставайся такой же прекрасной —

Веселой, улыбчивой, солнечно-ясной,

Пусть это стихотворение тебе радость несет,

Безоблачным будет всегда небосвод!

***

Дорогая Ирочка, с днем ангела! В твои именины желаю счастья, солнечных дней, верных друзей и исполнения желаний. Пусть будет добрая, легкая судьба, достаток и крепкое здоровье. С праздником!

***

В хороший такой денек,

Именины у Ирины.

Прими ты от меня поздравления,

Пусть сбудутся твои желания.

***

Ирина, с днем ангела! Желаю тебе, чтобы в жизни все складывалось как можно лучше, а успехи и достижения стали твоим постоянным спутником. Пусть твой ангел-хранитель всегда управляет твоей жизнью на пути к счастью и благополучию!

***

Пусть праздничный ангелочек

Принесет любовь в дом,

Ире нашей все дары

Только высшего сорта.

Улыбайся и радуйся

Круглый год на крыльях грез!

***

Ирина, с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет яркой и насыщенной, полной искренней доброты, верности и взаимопонимания с близкими людьми. Желаю тебе веры в себя и свои возможности, успехов во всех начинаниях и вдохновения для достижения новых высот!

Поздравления с днем ангела Ирины в открытках 2023