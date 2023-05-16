В Украине несколько раз в год празднуют именины женщин с именем Ирина. Это довольно популярное имя, которое имеет древнее происхождение, а с греческого переводится как мир и морская тишина.
Факты ICTV решили раскрыть значение имени Ирина, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.
Сколько раз в год отмечают день ангела Ирины
Именины Ірины по православному календарю в 2023 году празднуют 10 раз:
- 12 января;
- 16 января;
- 26 февраля;
- 7 марта;
- 29 апреля;
- 18 мая;
- 10, 17, 22 августа;
- 1 октября.
Значение имени Ирина и характер его обладательницы
Имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и спокойствия. Значение имени Ирина — спокойная, умиротворенная.
В повседневной жизни Ирину можно называть Ира, Ирочка, Иронька, Иринка, Рина, Арина, Ариночка, Ариша, Ярина.
Нередко такое спокойное значение имени противоречит упрямому и непростому характеру его обладательницы.
Ирины независимые и очень целеустремленные, иногда совершают необдуманные поступки. В обыденной жизни Ирина довольно активная и дружелюбная. Ее жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, что бросается в глаза.
Целеустремленность помогает девушке достигать высот в карьере. Кроме того, Ира ответственна и легко работает в коллективе.
Несмотря на разительные успехи в работе, Ирина очень ценит семью, она занимает в жизни девушки первое место! Но в серьезных отношениях Ира не любит подчиняться и ищет партнера, равного ей или с очень выраженными лидерскими качествами.
Также Ирина любит, когда ее хвалят. Довольно часто обладательницам этого имени приписывают синдром отличницы, однако это очень индивидуально!
Смс-поздравления с днем ангела Ирины 2023
Дорогая Ируся! С днем ангела, солнце!
Пусть приоткроется в счастье окошко,
Пусть красота твоя впредь расцветает,
Пусть ангелы в жизни тебя охраняют,
Всегда оставайся такой же прекрасной —
Веселой, улыбчивой, солнечно-ясной,
Пусть это стихотворение тебе радость несет,
Безоблачным будет всегда небосвод!
***
Дорогая Ирочка, с днем ангела! В твои именины желаю счастья, солнечных дней, верных друзей и исполнения желаний. Пусть будет добрая, легкая судьба, достаток и крепкое здоровье. С праздником!
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В хороший такой денек,
Именины у Ирины.
Прими ты от меня поздравления,
Пусть сбудутся твои желания.
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Ирина, с днем ангела! Желаю тебе, чтобы в жизни все складывалось как можно лучше, а успехи и достижения стали твоим постоянным спутником. Пусть твой ангел-хранитель всегда управляет твоей жизнью на пути к счастью и благополучию!
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Пусть праздничный ангелочек
Принесет любовь в дом,
Ире нашей все дары
Только высшего сорта.
Улыбайся и радуйся
Круглый год на крыльях грез!
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Ирина, с днем ангела! Пусть твоя жизнь будет яркой и насыщенной, полной искренней доброты, верности и взаимопонимания с близкими людьми. Желаю тебе веры в себя и свои возможности, успехов во всех начинаниях и вдохновения для достижения новых высот!
Поздравления с днем ангела Ирины в открытках 2023