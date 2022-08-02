На 2 августа приходится день ангела Ильи. Дата связана с важным церковным днем, когда чтят память пророка Илии.
В Украине огромное количество мужчин, обладающие этим прекрасным именем. Самое время удивить их, и порадовать приятными словами, или же красочной открыткой. Внимание и забота сейчас важна как никогда.
Значения имени Илья
Имя Илья происходит от древнееврейского библейского имени Eliyahu. В переводе оно значит Мой Бог – Иегова. Имя Илья считается теофорным, ведь оно включает слово Бог. Несложно догадаться, что Илья под надежной защитой небес.
Илья — это бесспорный лидер, который готов на все взять максимальную ответственность. Целеустремленность и трудолюбивость всегда награждаются, чем обладатели имени успешно пользуются.
Лидерство подкрепляется действиями — Илья готов верно оценить обстановку и моментально принимать верные решения.
Поздравления с днем Ильи в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.
***
С днем ангела сейчас, Илья,
Хочу тебя поздравить я,
Хочу здоровья пожелать,
И все на свете успевать,
Пускай всегда тебе везет,
Пускай удача в жизни ждет,
Везенье, радости, успех,
Чтоб стал скорей счастливей всех!
***
От всей души тебе, Илья,
В прекрасный день желаю я
Огромных целей достигать,
И никогда не отступать,
И не бояться ничего,
И добиваться своего,
Пусть счастье рядышком с тобой
Идет широкою тропой!
***
Илья, сегодня, в именины,
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб настоящим был мужчиной,
Умел и жить, и воевать.
Ты своего всегда добейся,
И никому не уступай,
В лучах любви прекрасных грейся,
И никогда не унывай!
***
Уж праздник только на уме —
Твои сегодня именины.
Желаю милому Илье,
Таким же быть неповторимым.
Всегда будь счастлив, рад и сыт,
И жизнью насладись своею.
Тебя пусть ангел сохранит
И беды все твои развеет.
***
Ты миру лучшая награда —
Сегодня, завтра и вчера!
И на щеках твоих помада,
Ведь именины, братец у тебя!
Илья, пусть жизнь вся будет легка,
Но длинный путь тебя пусть ждет!
И пусть судьба, такая милая плутовка,
Лишь козыри тебе прибережет!
***
Август начинается с огромного количества праздников — последний месяц лета порадует молодежь, ветеринаров, археологов, и дальнобойщиков. Ознакомиться с полным календарем праздников августа можно на Фактах ICTV.