На 2 августа приходится день ангела Ильи. Дата связана с важным церковным днем, когда чтят память пророка Илии.

В Украине огромное количество мужчин, обладающие этим прекрасным именем. Самое время удивить их, и порадовать приятными словами, или же красочной открыткой. Внимание и забота сейчас важна как никогда.

Значения имени Илья

Имя Илья происходит от древнееврейского библейского имени Eliyahu. В переводе оно значит Мой Бог – Иегова. Имя Илья считается теофорным, ведь оно включает слово Бог. Несложно догадаться, что Илья под надежной защитой небес.

Сейчас смотрят

Илья — это бесспорный лидер, который готов на все взять максимальную ответственность. Целеустремленность и трудолюбивость всегда награждаются, чем обладатели имени успешно пользуются.

Лидерство подкрепляется действиями — Илья готов верно оценить обстановку и моментально принимать верные решения.

Поздравления с днем Ильи в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых даже на расстоянии, а также напомнят о важности их имени.

***

С днем ангела сейчас, Илья,

Хочу тебя поздравить я,

Хочу здоровья пожелать,

И все на свете успевать,

Пускай всегда тебе везет,

Пускай удача в жизни ждет,

Везенье, радости, успех,

Чтоб стал скорей счастливей всех!

***

От всей души тебе, Илья,

В прекрасный день желаю я

Огромных целей достигать,

И никогда не отступать,

И не бояться ничего,

И добиваться своего,

Пусть счастье рядышком с тобой

Идет широкою тропой!

***

Илья, сегодня, в именины,

Хочу тебе я пожелать,

Чтоб настоящим был мужчиной,

Умел и жить, и воевать.

Ты своего всегда добейся,

И никому не уступай,

В лучах любви прекрасных грейся,

И никогда не унывай!

***

Уж праздник только на уме —

Твои сегодня именины.

Желаю милому Илье,

Таким же быть неповторимым.

Всегда будь счастлив, рад и сыт,

И жизнью насладись своею.

Тебя пусть ангел сохранит

И беды все твои развеет.

***

Ты миру лучшая награда —

Сегодня, завтра и вчера!

И на щеках твоих помада,

Ведь именины, братец у тебя!

Илья, пусть жизнь вся будет легка,

Но длинный путь тебя пусть ждет!

И пусть судьба, такая милая плутовка,

Лишь козыри тебе прибережет!

***

Август начинается с огромного количества праздников — последний месяц лета порадует молодежь, ветеринаров, археологов, и дальнобойщиков. Ознакомиться с полным календарем праздников августа можно на Фактах ICTV.