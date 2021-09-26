День ангела сегодня, 26 сентября отмечают мужчины с именем Илья.
Это имя имеет древнееврейские корни и происходит от имени Элияху, в свою очередь, означает мой Бог — Яхве.
Яркие поздравления с днем ангела Ильи в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того, чтобы вы смогли поздравить знакомого обладателя этого имени.
Поздравления с днем ангела Ильи в открытках
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С днем Ангела Илью поздравляем,
и счастьечка большого желаем.
Илья у нас от всех проворный,
на всее хорошо парубок моторный,
с едой на столе,
и добротой в душе.
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Илье мы нашему желаем любви,
а в работе побед,
пусть не подводит парня нашего здоровья,
И от бед всех предохраняет Бог
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Илья твердый и сильный как скала,
Вокруг себя друзей сплотил.
Он у нас всегда решительный,
Господь на труд вдохновлял,
А во всех Ильи начинаниях,
Ангел-Хранитель помогав.
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В день пусть Ильи Пророка,
К мечте совершишь ты мощные шаги,
и жизнь никогда не будет серым,
Господь укрепит силу веры!
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Илья, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
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Уважаемый Илья, поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог бережет тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
Значение имени Илья
Мужское имя Илья можно перевести как верующий. Есть также версия, что имя Илья происходит от имени Илия, что имеет значение крепость Господня и сила Божья.
Илья с детства позиционирует себя хозяином жизни. Среди друзей он обязательно должен быть лидером, инициировать правила игры и распределять роли.
Это откровенный и прямолинейный человек, который не любит скрывать свои чувства, иногда бывает дерзким. Илья очень рациональный, если принимает решение, никогда не жалеет о них.
Илью называют несколько эгоистичным. Характер у Ильи вспыльчивый и несдержанный. Этот человек непредсказуемый в своих решениях, его невозможно в чем-то убедить.