День ангела сегодня, 26 сентября отмечают мужчины с именем Илья.

Это имя имеет древнееврейские корни и происходит от имени Элияху, в свою очередь, означает мой Бог — Яхве.

Яркие поздравления с днем ​​ангела Ильи в открытках и СМС подготовили Факты ICTV, для того, чтобы вы смогли поздравить знакомого обладателя этого имени.

Поздравления с днем ​​ангела Ильи в открытках

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С днем ​​Ангела Илью поздравляем,

и счастьечка большого желаем.

Илья у нас от всех проворный,

на всее хорошо парубок моторный,

с едой на столе,

и добротой в душе.

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Илье мы нашему желаем любви,

а в работе побед,

пусть не подводит парня нашего здоровья,

И от бед всех предохраняет Бог

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Илья твердый и сильный как скала,

Вокруг себя друзей сплотил.

Он у нас всегда решительный,

Господь на труд вдохновлял,

А во всех Ильи начинаниях,

Ангел-Хранитель помогав.

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В день пусть Ильи Пророка,

К мечте совершишь ты мощные шаги,

и жизнь никогда не будет серым,

Господь укрепит силу веры!

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Илья, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

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Уважаемый Илья, поздравляю тебя с днем ​​Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог бережет тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

Значение имени Илья

Мужское имя Илья можно перевести как верующий. Есть также версия, что имя Илья происходит от имени Илия, что имеет значение крепость Господня и сила Божья.

Илья с детства позиционирует себя хозяином жизни. Среди друзей он обязательно должен быть лидером, инициировать правила игры и распределять роли.

Это откровенный и прямолинейный человек, который не любит скрывать свои чувства, иногда бывает дерзким. Илья очень рациональный, если принимает решение, никогда не жалеет о них.

Илью называют несколько эгоистичным. Характер у Ильи вспыльчивый и несдержанный. Этот человек непредсказуемый в своих решениях, его невозможно в чем-то убедить.