23 марта отмечают день ангела Галины. С древнегреческого это имя означает безмятежность, спокойствие и тишину.
Когда празднуют день ангела Галины
Обладательницы этого имени празднуют именины трижды в год:
- 23 марта и 29 апреля – день памяти мученицы Галины Коринфской;
- 23 февраля – день памяти святой Галины.
Католики празднуют именины Галины 1 июля и 24 августа.
Происхождение имени Галина
Имя происходит от древнегреческого “галене” и буквально означает “штиль” на море.
Считается, что женщины с именем Галина, которые родились весной, являются эмоциональными и импульсивными. Они непоседливы и положительно смотрят на жизнь. В то же время Галина обладает настойчивым и твердым характером. Такие женщины требовательны к себе и к окружающим. Всегда стоят на своем. Иногда, из-за этого могут порвать отношения с человеком, который не разделяет их взгляды.
Для Галины важно удовлетворять свои творческие и материальные амбиции. Носительницы этого имени могут достичь высот в карьерном росте. Особенно это касается творческих профессий: писательница, художница, музыкант и т. д.
В отношениях Галине подойдет человек, который будет таким же оптимистичным и дружелюбным. Девушка знает себе цену, поэтому не позволит своей половинке унижать ее.
Смс-поздравления с днем ангела Галины 2023
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Несет тебе ветер песню, что из души несется,
Несет мои поздравления, с днем ангела Галины!
Самые искренние пожелания, красоты от калины,
Пусть хранит тебя Бог в нашей Украине!
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Дорогая Галина, от всей души поздравляю тебя и хочу пожелать всегда быть желанной и любимой, самой нежной и неповторимой. Пусть в твоей жизни будет радость и удача, а в душе светит солнце!
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Как звездочка в небе,
Вы прекрасна всегда.
Вы, Галина, наша дорогая,
Всегда радуете нас.
Хотим пожелать сегодня
В это праздничное для Вас время,
Море радости и любви,
Поцелуй — вот для Вас!
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Тебя Галина я хочу поздравить
С днем небесных именин
И так много хочу пожелать
Ночей чудесных и прекрасных дней!
Пусть твой кошелек трещит от денег,
И в достатке, всегда, будет дом,
Только от радости пусть раздается
Смех заливистый, счастливый в нем!
Не знай болезни — не болей никогда,
До сотни лет в радости живи,
По реке длинной и такой глубокой
Без преград, ты по жизни плыви!
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В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
вдохновения, счастья светлого, здоровья
И пусть тебя оберегает Бог!
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В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И ежедневно и ежесекундно,
Пусть Галине помогает,
Ангел покровитель!
Поздравления с днем ангела Галины в открытках