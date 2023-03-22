23 марта отмечают день ангела Галины. С древнегреческого это имя означает безмятежность, спокойствие и тишину.

Когда празднуют день ангела Галины

Обладательницы этого имени празднуют именины трижды в год:

23 марта и 29 апреля – день памяти мученицы Галины Коринфской;

23 февраля – день памяти святой Галины.

Католики празднуют именины Галины 1 июля и 24 августа.

Сейчас смотрят

Происхождение имени Галина

Имя происходит от древнегреческого “галене” и буквально означает “штиль” на море.

Считается, что женщины с именем Галина, которые родились весной, являются эмоциональными и импульсивными. Они непоседливы и положительно смотрят на жизнь. В то же время Галина обладает настойчивым и твердым характером. Такие женщины требовательны к себе и к окружающим. Всегда стоят на своем. Иногда, из-за этого могут порвать отношения с человеком, который не разделяет их взгляды.

Для Галины важно удовлетворять свои творческие и материальные амбиции. Носительницы этого имени могут достичь высот в карьерном росте. Особенно это касается творческих профессий: писательница, художница, музыкант и т. д.

В отношениях Галине подойдет человек, который будет таким же оптимистичным и дружелюбным. Девушка знает себе цену, поэтому не позволит своей половинке унижать ее.

Смс-поздравления с днем ангела Галины 2023

*****

Несет тебе ветер песню, что из души несется,

Несет мои поздравления, с днем ангела Галины!

Самые искренние пожелания, красоты от калины,

Пусть хранит тебя Бог в нашей Украине!

*****

Дорогая Галина, от всей души поздравляю тебя и хочу пожелать всегда быть желанной и любимой, самой нежной и неповторимой. Пусть в твоей жизни будет радость и удача, а в душе светит солнце!

*****

Как звездочка в небе,

Вы прекрасна всегда.

Вы, Галина, наша дорогая,

Всегда радуете нас.

Хотим пожелать сегодня

В это праздничное для Вас время,

Море радости и любви,

Поцелуй — вот для Вас!

*****

Тебя Галина я хочу поздравить

С днем небесных именин

И так много хочу пожелать

Ночей чудесных и прекрасных дней!

Пусть твой кошелек трещит от денег,

И в достатке, всегда, будет дом,

Только от радости пусть раздается

Смех заливистый, счастливый в нем!

Не знай болезни — не болей никогда,

До сотни лет в радости живи,

По реке длинной и такой глубокой

Без преград, ты по жизни плыви!

*****

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

вдохновения, счастья светлого, здоровья

И пусть тебя оберегает Бог!

*****

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И ежедневно и ежесекундно,

Пусть Галине помогает,

Ангел покровитель!

Поздравления с днем ангела Галины в открытках