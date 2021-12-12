День ангела Дениса: яркие поздравления в СМС и открытках

Сегодня, 12 декабря, в Украине поздравляют именинников Денисов.

Это имя достаточно популярно, поэтому, наверное, в вашем окружении есть его владельцы. Факты ICTV подготовили приветствие с днем ангела Дениса в открытках и СМС.

Поздравления с Днем ангела Дениса в открытках

Поздравление с Днем ангела Дениса в СМС

***

Денис день Ангела сегодня твой! Дай Бог, тебе доброе здоровье! Пусть в костре твоем таится только покой, согретый счастьем, радостью, любовью!

***

Время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе Денис и крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Приветствую тебя!

***

С днем ангела тебя Денис, желаем тебе никогда не сдаваться, пусть твой ангел телохранитель помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз!

Значение имени Денис

Денис — славянское имя, очень популярное в Украине и мире. Имя было первоначально народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое в свою очередь произошло от греческого Дионисиос — посвященный богу Дионису — древнегреческому богу жизненных сил природы, виноградарства и виноделия.

Денис – активный парень. Он с детства бодр и энергичен.

Денис любит рисковать, делать отчаянные шаги. Многие знакомые могут назвать его феерическим.