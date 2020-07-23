День ангела Антона празднуют 23 июля на честь мученика Антония Никопольского и основателя Киево-Печерской лавры Антония Печерского.

С древнеримского языка это имя означает “вступать в бой”, “соревноваться” или “цветок”.

В общем Антоны могут отмечать свои именины 48 раз в год.

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Факты ICTV собрали лучшие короткие поздравления в СМС и открытках на День ангела Антона.

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С Днем ангела, Антон! Здоровья, счастья и удачи. Пусть рядом будут верные друзья, которые всегда тебя поддержат и счастливая семья. Успеха во всех начинаниях.

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Пусть каждый день тебе улыбается солнце, а облаков и дождя не будет в твоей жизни!

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С Днем ангела! Желаем, чтобы твой верный помощник защищал тебя, оберегал и помогал обойти все несчастья и неудачи!

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Антон, поздравляем с Днем ангела! Желаем большого воодушевления, безграничного счастья и здоровья. Пусть все твои начинания завершаются успехом, а неудач не будет на твоем пути!

Календарь праздников на июль

В церковном календаре на июль 2020 украинцы празднуют два больших православных праздника — Ивана Купала (7 июля) и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля), которым заканчивается многодневный Петров пост, который начался 15 июня.

Есть еще одна важная дата — 28 июля исполняется 1032 года со дня крещения Киевской Руси-Украины.