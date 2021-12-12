День ангела Андрея: яркие поздравления в СМС и открытках

Андреев день отмечают 13 декабря в Украине и мире. Со ссылкой на древнюю христианскую легенду, напомним, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева.

Имя Андрей достаточно популярно. Наверняка в вашем окружении есть сегодняшние именинники.

Поздравления в СМС и открытках с днем ангела Андрея, запреты и приметы праздника – смотрите в материале Фактов ICTV.

Поздравления с Днем ангела Андрея в открытках

Поздравление с Днем ангела Андрея в СМС

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Поздравляю всех Андреев с именинами. Желаю всегда и во всем чувствовать поддержку и помощь ангела-хранителя, а также родных и друзей. Пусть радость всегда наполняет вашу душу. Искренне желаю вам добра и счастья. С праздником.

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Примите поздравления с днем ​​Андрея Первозванного. Его жизненный путь был очень сложным, но мы до сих пор вспоминаем его подвиги во имя веры. Желаю вам такой же целеустремленности на пути к своей мечте. Пусть на вашем жизненном пути встречаются только надежные и верные люди.

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Поздравляем с именинами. Желаю, чтобы ваша жизнь сложилась именно так, как вы всегда мечтали. Чтобы каждый день приносил массу положительных эмоций, а любая неудача была лишь маленьким шагом к успеху и процветанию.

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Поздравляю всех Андреев с их именинами! Желаю радости, счастья, любви и здоровья. Пусть самые близкие люди всегда поддерживают вас, и все складывается так, как вы этого хотите. С именинами вас!

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Примите мои поздравления с Днем Андрея Первозванного. Хочу пожелать радости, счастья и улыбок. Чтобы ваша душа была наполнена светом и радостью, а жизнь – только счастливыми моментами. Пусть в вашей памяти останутся только светлые и приятные мгновения. С именинами вас!

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Пусть твой ангел всегда охраняет и защищает тебя от всяких невзгод и опасностей. С именинами!

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Хочу разделить с тобой радость сегодняшнего и пожелать удачи и успехов в достижении того, о чем ты мечтаешь.

Значение имени Андрей

Андрей (греческий Ανδρεας) — мужественное имя, происходящее от древнегреческого слова ἀνήρ (anēr) — человек, человек. Также его связывают со словом ἀνδρεία (andrèia), что в переводе означало смелый, важный.

13 декабря христиане восточного обряда отмечают День, посвященный апостолу Андрею Первозванному. Праздник также называют Андреев день. Это не только религиозный, но и народный праздник.

Что можно делать на Андрея

13 декабря издавна, да и сейчас женщины и девушки гадают. Ребята на Андрея отдыхают.

Можно в праздник устроить застолье, но поскольку идет Рождественский пост, необходимо готовить только постные блюда.

Что нельзя делать в Андреев день

На Андрея работать без уважительной причины – грех.

В этот день запрещали любой интеллектуальный труд, потому что есть суеверие, что можно ум потерять.

Также нельзя выполнять работу по дому и шить.

Запрещается венчаться и устраивать застолье.

На Андрея нельзя выходить из дома. Издавна считали, что по земле ходит нечисть.

Погодные приметы дня Андрея