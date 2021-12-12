День ангела Андрея: яркие поздравления в СМС и открытках

Андреев день отмечают 13 декабря в Украине и мире. Со ссылкой на древнюю христианскую легенду, напомним, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева.
Имя Андрей достаточно популярно. Наверняка в вашем окружении есть сегодняшние именинники.
Поздравления в СМС и открытках с днем ангела Андрея, запреты и приметы праздника – смотрите в материале Фактов ICTV.
Поздравления с Днем ангела Андрея в открытках
Поздравление с Днем ангела Андрея в СМС
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Поздравляю всех Андреев с именинами. Желаю всегда и во всем чувствовать поддержку и помощь ангела-хранителя, а также родных и друзей. Пусть радость всегда наполняет вашу душу. Искренне желаю вам добра и счастья. С праздником.
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Примите поздравления с днем Андрея Первозванного. Его жизненный путь был очень сложным, но мы до сих пор вспоминаем его подвиги во имя веры. Желаю вам такой же целеустремленности на пути к своей мечте. Пусть на вашем жизненном пути встречаются только надежные и верные люди.
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Поздравляем с именинами. Желаю, чтобы ваша жизнь сложилась именно так, как вы всегда мечтали. Чтобы каждый день приносил массу положительных эмоций, а любая неудача была лишь маленьким шагом к успеху и процветанию.
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Поздравляю всех Андреев с их именинами! Желаю радости, счастья, любви и здоровья. Пусть самые близкие люди всегда поддерживают вас, и все складывается так, как вы этого хотите. С именинами вас!
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Примите мои поздравления с Днем Андрея Первозванного. Хочу пожелать радости, счастья и улыбок. Чтобы ваша душа была наполнена светом и радостью, а жизнь – только счастливыми моментами. Пусть в вашей памяти останутся только светлые и приятные мгновения. С именинами вас!
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Пусть твой ангел всегда охраняет и защищает тебя от всяких невзгод и опасностей. С именинами!
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Хочу разделить с тобой радость сегодняшнего и пожелать удачи и успехов в достижении того, о чем ты мечтаешь.
Значение имени Андрей
Андрей (греческий Ανδρεας) — мужественное имя, происходящее от древнегреческого слова ἀνήρ (anēr) — человек, человек. Также его связывают со словом ἀνδρεία (andrèia), что в переводе означало смелый, важный.
13 декабря христиане восточного обряда отмечают День, посвященный апостолу Андрею Первозванному. Праздник также называют Андреев день. Это не только религиозный, но и народный праздник.
Что можно делать на Андрея
13 декабря издавна, да и сейчас женщины и девушки гадают. Ребята на Андрея отдыхают.
Можно в праздник устроить застолье, но поскольку идет Рождественский пост, необходимо готовить только постные блюда.
Что нельзя делать в Андреев день
- На Андрея работать без уважительной причины – грех.
- В этот день запрещали любой интеллектуальный труд, потому что есть суеверие, что можно ум потерять.
- Также нельзя выполнять работу по дому и шить.
- Запрещается венчаться и устраивать застолье.
- На Андрея нельзя выходить из дома. Издавна считали, что по земле ходит нечисть.
Погодные приметы дня Андрея
- Если до 13 декабря будет тихая вода, то до хорошей зимы, а шумная — будут трещать морозы, бури, метели.
- Красный огонь в печи – на холод, белый – на оттепели.
- Если в праздник Андрея идет снег, зима будет морозной и холодной.
- Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю.