День ангела Анатолия празднуют 16 июля на честь патриарха Анатолия Константинопольского.

Это имя с древнегреческого языка означает “восточный”, “восход солнца” и “рассвет”. По православному календарю именины Анатолии могут отмечать 16 раз в год.

Владельцы имени Анатолий обычно имеют мягкий характер. Они открыты к людям, любят, когда их хвалят и имеют обостренное чувство справедливости.

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Мужчины с таким именем находят общий язык даже с самыми сложными людьми, идут на встречу и пытаются уладить любой конфликт.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем ангела Анатолия в открытках.

Календарь праздников на июль

В Украине календарь праздников на июль не предусматривает дополнительные выходные. В общем украинцам придется работать 23 дня, а отдыхать 8 дней.

Также в июле насчитывается 14 праздников, которые отмечают в честь различных профессий. Крупнейшие праздники — День Петра и Павла (12 июля), День крещения Руси (28 июля).