Сегодня, 11 ноября, в мире отмечают День ангела Анастасии. Это имя имеет древнегреческое происхождение, а в переводе означает “возвращение к жизни”.
Девушки с таким именем умные, яркие, зажигательные и нежные. С детства Анастасия растет мечтательной, у нее хорошо развито воображение.
Она способна очень тщательно изучать информацию любой сложности. Она всегда интересуется чем-нибудь новым, хорошо учится и старается всегда развивать свои навыки.
В браке Анастасия предана и заботливая супруга. Она хорошая хозяйка, любит украшать дом цветами и изящными вещами.
Если в вашем окружении есть коллега или подруга с таким именем, то не забудьте поздравить ее с праздником. Для этого факты ICTV подготовили оригинальные открытки и лучшие поздравления с Днем ангела Анастасии.
СМС-поздравления с Днем ангела Анастасии
Милая Настенька, поздравляю тебя от души. Желаю быть прекрасной всегда и великолепной во всём, желаю блистательных успехов и доброй славы, желаю оптимизма и веры в себя, желаю искренней любви и безмерного счастья.
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В день святой Анастасии
Поздравления прими!
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С Днем святой Анастасии
Поздравляю я тебя!
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Анастасия, пусть твои глаза всегда будут искриться ни с чем не сравнимым светом счастья, словно алмаз на солнышке. Я желаю тебе всегда красотой удивлять, вдохновлять и быть уверенной в каждом принятом тобой решении!
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Пускай тебе с небес, Анастасия,
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
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Я поздравляю тебя, прекрасная Анастасия. Желаю лучезарной и счастливой улыбки, верной и взаимной любви, доброй и согревающей надежды, необычайной и вечной красоты! Анастасия, будь всегда такой удивительной, совершенной, изящной и утонченной!
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Поздравления в открытках с Днем ангела Анастасии