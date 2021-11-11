Сегодня, 11 ноября, в мире отмечают День ангела Анастасии. Это имя имеет древнегреческое происхождение, а в переводе означает “возвращение к жизни”.

Девушки с таким именем умные, яркие, зажигательные и нежные. С детства Анастасия растет мечтательной, у нее хорошо развито воображение.

Она способна очень тщательно изучать информацию любой сложности. Она всегда интересуется чем-нибудь новым, хорошо учится и старается всегда развивать свои навыки.

В браке Анастасия предана и заботливая супруга. Она хорошая хозяйка, любит украшать дом цветами и изящными вещами.

Если в вашем окружении есть коллега или подруга с таким именем, то не забудьте поздравить ее с праздником. Для этого факты ICTV подготовили оригинальные открытки и лучшие поздравления с Днем ангела Анастасии.

СМС-поздравления с Днем ангела Анастасии



Милая Настенька, поздравляю тебя от души. Желаю быть прекрасной всегда и великолепной во всём, желаю блистательных успехов и доброй славы, желаю оптимизма и веры в себя, желаю искренней любви и безмерного счастья.

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В день святой Анастасии

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С Днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

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Анастасия, пусть твои глаза всегда будут искриться ни с чем не сравнимым светом счастья, словно алмаз на солнышке. Я желаю тебе всегда красотой удивлять, вдохновлять и быть уверенной в каждом принятом тобой решении!

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Пускай тебе с небес, Анастасия,

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

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Я поздравляю тебя, прекрасная Анастасия. Желаю лучезарной и счастливой улыбки, верной и взаимной любви, доброй и согревающей надежды, необычайной и вечной красоты! Анастасия, будь всегда такой удивительной, совершенной, изящной и утонченной!

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Поздравления в открытках с Днем ангела Анастасии