День Андрея Первозванного 2022: история, традиции и запреты праздника

13 декабря христиане восточного обряда отмечают День Андрея Первозванного. Этот праздник относится к большим церковным. В народе его также называют Андреев день.

С этой даты начинается цикл зимних праздников. В этот день принято ходить в церковь, существуют и другие традиции, о которых мы вам расскажем.

История праздника Андрея Первозванного, традиции и запреты — в материале.

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История Дня Андрея

В христианстве апостол Андрей — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он родился в семье еврейского рыбака Ионы и решил посвятить свою жизнь Богу, а именно — служению ему.

Андрей был первым учеником Иисуса, поэтому праздник и называется Андрея Первозванного. Апостол видел его чудеса, страдания, смерть и чудо воскресенья.

Господь наделил апостола даром исцелять людей. Также он является покровителем профессий, связанных с морем.

Традиции на День Андрея

Одной из главных и важных традиций на Андрея Первозванного является гадание. С помощью их девушки пытались узнать что-либо о своем суженном.

Существуют и другие традиции, например, связанные с калитой. Так, молодежь собиралась вместе, чтобы выполнить обряд — кусание калиты.

Парни должны подпрыгнуть и откусить ее, при этом — не смеяться. Тем, кому это удалось, судьба сулит счастливую женитьбу.

На Андрея также нужно ходить в церковь и молиться.

Запреты на День Андрея