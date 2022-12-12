День Андрея Первозванного 2022: история, традиции и запреты праздника

13 декабря христиане восточного обряда отмечают День Андрея Первозванного. Этот праздник относится к большим церковным. В народе его также называют Андреев день.
С этой даты начинается цикл зимних праздников. В этот день принято ходить в церковь, существуют и другие традиции, о которых мы вам расскажем.
История праздника Андрея Первозванного, традиции и запреты — в материале.
История Дня Андрея
В христианстве апостол Андрей — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он родился в семье еврейского рыбака Ионы и решил посвятить свою жизнь Богу, а именно — служению ему.
Андрей был первым учеником Иисуса, поэтому праздник и называется Андрея Первозванного. Апостол видел его чудеса, страдания, смерть и чудо воскресенья.
Господь наделил апостола даром исцелять людей. Также он является покровителем профессий, связанных с морем.
Традиции на День Андрея
Одной из главных и важных традиций на Андрея Первозванного является гадание. С помощью их девушки пытались узнать что-либо о своем суженном.
Существуют и другие традиции, например, связанные с калитой. Так, молодежь собиралась вместе, чтобы выполнить обряд — кусание калиты.
Парни должны подпрыгнуть и откусить ее, при этом — не смеяться. Тем, кому это удалось, судьба сулит счастливую женитьбу.
На Андрея также нужно ходить в церковь и молиться.
Запреты на День Андрея
- Нельзя работать по дому.
- Нельзя шить, прячь, ткать.
- Нельзя устраивать шумные гуляния.
- Нельзя ссориться и обсуждать кого-либо.
- Нельзя отказывать в помощи.