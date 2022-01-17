19 января отмечают важный церковный праздник — Крещение. В 2022 году оно выпадает на среду.
Одна из самых распространенных традиций этого праздника — купаться в проруби, несмотря на минусовую температуру. Однако купание в ледяной воде — это испытание организма на прочность и проверка на храбрость. Многие это делают без религиозного подтекста, чтобы почувствовать всплеск адреналина и познать преодоление, однако просто так этого делать не стоит.
Если вы все же решили погрузиться в прорубь, сперва стоит размяться, затем снять одежду и немного остыть.
Где купаться на Крещение 2022 в Киеве
Зона отдыха Дитяча
Где: Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров
Цена: бесплатно
Венеция
Где: Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий
Цена: бесплатно
Наталка
Где: Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная
Цена: бесплатно
Наталка 2 (парк)
Где: парк в Оболонском районе Киева
Цена: бесплатно
Галерна
Где: Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская
Цена: бесплатно
Предмостная Слободка
Где: Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров
Цена: бесплатно
Озеро Тельбин
Где: Днепровский, ул. Тычины
Цена: бесплатно
Радуга
Где: Днепровский, ул. Радужная, озеро Радуга
Цена: бесплатно
Троещина
Где: Деснянский район, ул. Оноре де Бальзака
Цена: бесплатно
Пуща-Водица
Где: Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко
Цена: бесплатно
Вербное
Где: Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная
Цена: бесплатно
Центральная
Где: Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов.
Цена: бесплатно
Озеро Иорданское
Где: Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.
Цена: бесплатно
Радуга
Где: Днепровский, ул. Никольско-Слободская, 7
Цена: бесплатно
Черторой
Где: Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец
Цена: бесплатно
Центр развлечений Х-парк
Где: парк Муромец
Цена: бесплатно
Мамаева Слобода
Где: улица Донца, 2
Цена: до 10.00 – вход свободный на утреннюю службу, после – 150 грн для взрослых, 120 грн для детей
Помните, что одноразовое купание в проруби пользы здоровью не несет, а может даже грозить осложнениями. Перед погружением нужно быть заранее закаленым, а также посоветоваться с врачом.
Кроме того, Православная церковь Украины развеяла миф о купании в проруби на Крещение. Отметив, что такая традиция не имеет ничего общего со смыванием грехов.