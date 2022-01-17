19 января отмечают важный церковный праздник — Крещение. В 2022 году оно выпадает на среду.

Одна из самых распространенных традиций этого праздника — купаться в проруби, несмотря на минусовую температуру. Однако купание в ледяной воде — это испытание организма на прочность и проверка на храбрость. Многие это делают без религиозного подтекста, чтобы почувствовать всплеск адреналина и познать преодоление, однако просто так этого делать не стоит.

Если вы все же решили погрузиться в прорубь, сперва стоит размяться, затем снять одежду и немного остыть.

Где купаться на Крещение 2022 в Киеве

Зона отдыха Дитяча

Где: Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров

Цена: бесплатно

Венеция

Где: Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий

Цена: бесплатно

Наталка

Где: Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная

Цена: бесплатно

Наталка 2 (парк)

Где: парк в Оболонском районе Киева

Цена: бесплатно

Галерна

Где: Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская

Цена: бесплатно

Предмостная Слободка

Где: Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров

Цена: бесплатно

Озеро Тельбин

Где: Днепровский, ул. Тычины

Цена: бесплатно

Радуга

Где: Днепровский, ул. Радужная, озеро Радуга

Цена: бесплатно

Троещина

Где: Деснянский район, ул. Оноре де Бальзака

Цена: бесплатно

Пуща-Водица

Где: Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко

Цена: бесплатно

Вербное

Где: Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная

Цена: бесплатно

Центральная

Где: Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов.

Цена: бесплатно

Озеро Иорданское

Где: Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.

Цена: бесплатно

Радуга

Где: Днепровский, ул. Никольско-Слободская, 7

Цена: бесплатно

Черторой

Где: Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец

Цена: бесплатно

Центр развлечений Х-парк

Где: парк Муромец

Цена: бесплатно

Мамаева Слобода

Где: улица Донца, 2

Цена: до 10.00 – вход свободный на утреннюю службу, после – 150 грн для взрослых, 120 грн для детей

Помните, что одноразовое купание в проруби пользы здоровью не несет, а может даже грозить осложнениями. Перед погружением нужно быть заранее закаленым, а также посоветоваться с врачом.

Кроме того, Православная церковь Украины развеяла миф о купании в проруби на Крещение. Отметив, что такая традиция не имеет ничего общего со смыванием грехов.