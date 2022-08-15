15 августа в Украине отмечают День археолога. До 2008 года праздник в наше стране был неофициальным.
Археология — важная наука, поскольку именно ее специалисты изучают прошлое человечества. Цель этой профессии — понимание истории культуры и восстановление прошлого, поскольку основной принцип — любая деятельность человека оставляет следы.
Если в вашем окружении есть специалисты по археологии, не забудьте их поздравить с профессиональным праздником, поскольку они делают важную работу. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем археолога в открытках и СМС.
Поздравления с Днем археолога в открытках
Поздравления с Днем археолога в СМС
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С праздничным днем археолога,
Радостно вас поздравляю.
Всегда продуктивной работы,
От чистого сердца желаю.
Вы радуйтесь яркому солнцу,
И утро с улыбки начните.
Заботой вы будьте объяты,
И жизнь эту нежно любите!
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Тайны прошлого искать
И загадку разгадать,
Чтоб понять, как люди жили,
Как работали, любили.
Вы романтики, мы знаем,
Вас сегодня поздравляем,
Археологам здоровья, счастья,
Радости желаем!
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Все найдешь, все раскопаешь,
С нескрываемой охотой.
От души тебе желаю,
В удовольствие работать!
И к истории фрагменты
Добавлять без промедленья,
И всегда иметь при этом
Массу счастья в настроенье!
***
С днем археолога! Пускай мечты сбываются!
Желаю, чтобы исполнились желания,
Пусть у тебя всегда раскопки получаются –
И помогают в этом всем полученные знания!
В день археолога пусть будет жизнь чудесною,
Всегда любые горизонты открываются,
Пусть артефакты будут интересными,
Любое дело пусть легко и просто получается!
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Ты под прошлое
Копаешь,
И о прошлом
Много знаешь,
Для тебя
Секретов нет,
Получай от нас
Привет!