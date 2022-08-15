15 августа в Украине отмечают День археолога. До 2008 года праздник в наше стране был неофициальным.

Археология — важная наука, поскольку именно ее специалисты изучают прошлое человечества. Цель этой профессии — понимание истории культуры и восстановление прошлого, поскольку основной принцип — любая деятельность человека оставляет следы.

Если в вашем окружении есть специалисты по археологии, не забудьте их поздравить с профессиональным праздником, поскольку они делают важную работу. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем археолога в открытках и СМС.

Сейчас смотрят

Поздравления с Днем археолога в открытках

Поздравления с Днем археолога в СМС

***

С праздничным днем археолога,

Радостно вас поздравляю.

Всегда продуктивной работы,

От чистого сердца желаю.

Вы радуйтесь яркому солнцу,

И утро с улыбки начните.

Заботой вы будьте объяты,

И жизнь эту нежно любите!



***

Тайны прошлого искать

И загадку разгадать,

Чтоб понять, как люди жили,

Как работали, любили.

Вы романтики, мы знаем,

Вас сегодня поздравляем,

Археологам здоровья, счастья,

Радости желаем!



***

Все найдешь, все раскопаешь,

С нескрываемой охотой.

От души тебе желаю,

В удовольствие работать!

И к истории фрагменты

Добавлять без промедленья,

И всегда иметь при этом

Массу счастья в настроенье!



***

С днем археолога! Пускай мечты сбываются!

Желаю, чтобы исполнились желания,

Пусть у тебя всегда раскопки получаются –

И помогают в этом всем полученные знания!

В день археолога пусть будет жизнь чудесною,

Всегда любые горизонты открываются,

Пусть артефакты будут интересными,

Любое дело пусть легко и просто получается!

***

Ты под прошлое

Копаешь,

И о прошлом

Много знаешь,

Для тебя

Секретов нет,

Получай от нас

Привет!

