Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Эти поздравления растопят сердце каждого: смс и открытки с Днем сына 2023

28 сентября 2023, 12:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Отец и сын
Источник: Unsplash

Международный день сына отмечают ежегодно 22 ноября, Украина — не исключение.

День сына не относится к официальным праздникам и является обычным рабочим днем. Впрочем, это прекрасная возможность поздравить сыновей, которые только начинают свой жизненный путь, или уже стали опорой своей семьи, родителями и даже дедушками.

Факты ICTV подготовили открытки и смс-поздравления на Международный день сына 2023. Теплые слова растопят любое сердце и порадуют даже в пасмурный день.

Сейчас смотрят

Смс-поздравления с Днем сына 2023

Сынок, ты мой самый лучший подарок! Пусть судьба счастье подарит и пусть почитают тебя везде!

* * *

С Днем сына, родной! Успехов, дружбы и любви, пусть исполнятся все желания!

* * *

В День сына желаю тебе карпатского здоровья! Пусть родные будут рядом, а душа будет полна теплом!

* * *

Поздравляю с Днем сына! Здоровья, счастливой судьбы и денег вдоволь!

* * *

С праздником, сынок! Пусть все будет, как желается и фортуна всегда улыбается!

Открытки с Днем сына 2023

Международный день сына

День сына 2023 — открытки

День сына 2023 — поздравления

Международный день сына

Картинки с Днем сына 2023

Международный день сына

Поздравления с Днем сына 2023 — открытки

Международный день сына

День сыина 2023 — поздравления в открытках

Читайте также:
Церква, храм, календарь церковных праздников на сентябрь 2023Рождество 25 декабря, Крещение 6 января. Новый церковный календарь 2023-2024

Теги
Привітання Поздравления с праздниками
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь