Международный день сына отмечают ежегодно 22 ноября, Украина — не исключение.

День сына не относится к официальным праздникам и является обычным рабочим днем. Впрочем, это прекрасная возможность поздравить сыновей, которые только начинают свой жизненный путь, или уже стали опорой своей семьи, родителями и даже дедушками.

Факты ICTV подготовили открытки и смс-поздравления на Международный день сына 2023. Теплые слова растопят любое сердце и порадуют даже в пасмурный день.

Сейчас смотрят

Смс-поздравления с Днем сына 2023

Сынок, ты мой самый лучший подарок! Пусть судьба счастье подарит и пусть почитают тебя везде!

* * *

С Днем сына, родной! Успехов, дружбы и любви, пусть исполнятся все желания!

* * *

В День сына желаю тебе карпатского здоровья! Пусть родные будут рядом, а душа будет полна теплом!

* * *

Поздравляю с Днем сына! Здоровья, счастливой судьбы и денег вдоволь!

* * *

С праздником, сынок! Пусть все будет, как желается и фортуна всегда улыбается!

Открытки с Днем сына 2023