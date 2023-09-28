Международный день сына отмечают ежегодно 22 ноября, Украина — не исключение.
День сына не относится к официальным праздникам и является обычным рабочим днем. Впрочем, это прекрасная возможность поздравить сыновей, которые только начинают свой жизненный путь, или уже стали опорой своей семьи, родителями и даже дедушками.
Факты ICTV подготовили открытки и смс-поздравления на Международный день сына 2023. Теплые слова растопят любое сердце и порадуют даже в пасмурный день.
Смс-поздравления с Днем сына 2023
Сынок, ты мой самый лучший подарок! Пусть судьба счастье подарит и пусть почитают тебя везде!
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С Днем сына, родной! Успехов, дружбы и любви, пусть исполнятся все желания!
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В День сына желаю тебе карпатского здоровья! Пусть родные будут рядом, а душа будет полна теплом!
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Поздравляю с Днем сына! Здоровья, счастливой судьбы и денег вдоволь!
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С праздником, сынок! Пусть все будет, как желается и фортуна всегда улыбается!