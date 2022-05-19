Сегодня, 19 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Во время полномасштабной войны этот праздник приобрел особое значение, поскольку символизирует идентичность украинского народа.

В этот день стоит сменить свою повседневную одежду на вышитую рубашку или платье для того, чтобы почтить традиции.

Факты ICTV подготовили открытки для того, чтобы вы могли поздравить с Днем вышиванки всех своих родных и друзей.

Напомним, что в Украине День вышиванки начали отмечать в 2016 году. Инициатором стала студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк. Она предложила своим одногруппникам прийти на занятия в вышитых рубашках, а идею поддержали как преподаватели, так и студенты всего учебного заведения.

Обычно в этот день в Украине проводятся массовые мероприятия, концерты и акции. Но в этом году все празднования отменили для безопасности украинцев.

Стоит отметить, что такой элемент одежды как вышиванка пользуется популярностью не только в Украине. За границей также одевают вышиванку в знак солидарности с нашим народом.