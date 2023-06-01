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Солнечных дней! Яркие открытки с первым днем лета

1 июня 2023, 06:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Перший день літа 2023
Источник: Pexels

Сегодня 1 июня, а значит наступил первый день лета. Многие из нас так и не смогут поехать на море в связи с понятными причинами, однако понежиться на солнышке и посетить другие водоемы, если есть такая возможность, обязательно нужно.

Очевидно, что сейчас украинцы не так ждут лета, как ранее. Ведь до полномасштабной войны мы все строили на эту пору большие планы, брали отпуска, отдыхали и набирались сил, сейчас все иначе. Но это не повод не радоваться приходу теплой и солнечной погоды, и брать от нее все, что мы можем.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с первым днем лета 2023, чтобы вы смогли отправить их всем, кому захотите.

Перший день літа

Перший день літа

Перший день літа

Перший день літа

Перший день літа

Кроме того, 1 июня отмечают не только приход лета, но и День защиты детей. Цель праздника — привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете.

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