21 апреля в 2022 году припадает на Чистый четверг. Это финальная подготовка к Светлой Пасхе.
Приметы на купание и умывание
Главный смысл Чистого четверга 2022 – очищение. В этот день принято наводить порядок в доме, голове. Прежде всего, необходимо искупаться, так как чистота залог физического и душевного здоровья.
- Купание ранним утром, еще до восхода солнца смывает все дурное.
- Если умыться водой из таза, в который до начала процедуры нужно кинуть серебряную ложку, получится сохранить красоту и здоровье надолго.
- Даже если вы проспите рассвет, все равно нужно искупаться. Если вы этого не сделаете, что весь следующий год вас буду преследовать неудачи.
Приметы на Чистый четверг на уборку
- После того, как вы очистили свое тело, нужно очистить и жилье.
- Кто в грязи встретит Пасху 2022, у того год будет полон неприятностей, разочарований и ссор.
- Сделайте стирку, так как чистым должно быть не только тело, но и одежда.
- Вынесите из дома все лишнее: сор, хлам. Так в следующий год вы вступите без груза негативных эмоций.
- Разберите вещи и отдайте ненужные, так вы привлечете в свою жизнь что-то новое.
- Плохим знаком будет оставленная грязная посуда и нестираное белье.
Приметы на готовку
После того, как вы убрали в доме и искупались, нужно приступать к готовке.
- Первая пасха, приготовленная в семье, мягкая и румяная – к добру и удаче. Если она вышла сухой и черствой, то быть горестям и невзгодам.
- В Чистый четверг 2022 нужно не только печь пасхи, но и украсить яйца. Самое главное — все успеть сделать в течение дня, иначе в будущем вас могут ждать неприятности.
- Пробовать праздничную еду в Чистый четверг нельзя.
Приметы погоды на Чистый четверг
- Если день будет солнечным – значит впереди теплая и ясная весна.
- Если идет дождь, ветрено и холодно – такая погода будет до конца весны.
Чистый четверг является частью страстной недели, которая, в свою очередь, приходится на Великий пост.