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Чистый четверг 2022: главные приметы дня

15 апреля 2022, 19:11
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Чистый четверг 2022: главные приметы дня
Источник: Pixabay

21 апреля в 2022 году припадает на Чистый четверг. Это финальная подготовка к Светлой Пасхе.

Приметы на купание и умывание

Главный смысл Чистого четверга 2022 – очищение. В этот день принято наводить порядок в доме, голове. Прежде всего, необходимо искупаться, так как чистота залог физического и душевного здоровья.

  • Купание ранним утром, еще до восхода солнца смывает все дурное.
  • Если умыться водой из таза, в который до начала процедуры нужно кинуть серебряную ложку, получится сохранить красоту и здоровье надолго.
  • Даже если вы проспите рассвет, все равно нужно искупаться. Если вы этого не сделаете, что весь следующий год вас буду преследовать неудачи.

Приметы на Чистый четверг на уборку

  • После того, как вы очистили свое тело, нужно очистить и жилье.
  • Кто в грязи встретит Пасху 2022, у того год будет полон неприятностей, разочарований и ссор.
  • Сделайте стирку, так как чистым должно быть не только тело, но и одежда.
  • Вынесите из дома все лишнее: сор, хлам. Так в следующий год вы вступите без груза негативных эмоций.
  • Разберите вещи и отдайте ненужные, так вы привлечете в свою жизнь что-то новое.
  • Плохим знаком будет оставленная грязная посуда и нестираное белье.

Приметы на готовку

После того, как вы убрали в доме и искупались, нужно приступать к готовке.

  • Первая пасха, приготовленная в семье, мягкая и румяная – к добру и удаче. Если она вышла сухой и черствой, то быть горестям и невзгодам.
  • В Чистый четверг 2022 нужно не только печь пасхи, но и украсить яйца. Самое главное — все успеть сделать в течение дня, иначе в будущем вас могут ждать неприятности.
  • Пробовать праздничную еду в Чистый четверг нельзя.

Приметы погоды на Чистый четверг

  • Если день будет солнечным – значит впереди теплая и ясная весна.
  • Если идет дождь, ветрено и холодно – такая погода будет до конца весны.

Чистый четверг является частью страстной недели, которая, в свою очередь, приходится на Великий пост.

Теги
Пасха , прикмети , Чистий четвер
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