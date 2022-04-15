21 апреля в 2022 году припадает на Чистый четверг. Это финальная подготовка к Светлой Пасхе.

Приметы на купание и умывание

Главный смысл Чистого четверга 2022 – очищение. В этот день принято наводить порядок в доме, голове. Прежде всего, необходимо искупаться, так как чистота залог физического и душевного здоровья.

Купание ранним утром, еще до восхода солнца смывает все дурное.

Если умыться водой из таза, в который до начала процедуры нужно кинуть серебряную ложку, получится сохранить красоту и здоровье надолго.

Даже если вы проспите рассвет, все равно нужно искупаться. Если вы этого не сделаете, что весь следующий год вас буду преследовать неудачи.

Приметы на Чистый четверг на уборку

После того, как вы очистили свое тело, нужно очистить и жилье.

Кто в грязи встретит Пасху 2022, у того год будет полон неприятностей, разочарований и ссор.

Сделайте стирку, так как чистым должно быть не только тело, но и одежда.

Вынесите из дома все лишнее: сор, хлам. Так в следующий год вы вступите без груза негативных эмоций.

Разберите вещи и отдайте ненужные, так вы привлечете в свою жизнь что-то новое.

Плохим знаком будет оставленная грязная посуда и нестираное белье.

Приметы на готовку

После того, как вы убрали в доме и искупались, нужно приступать к готовке.

Первая пасха, приготовленная в семье, мягкая и румяная – к добру и удаче. Если она вышла сухой и черствой, то быть горестям и невзгодам.

В Чистый четверг 2022 нужно не только печь пасхи, но и украсить яйца. Самое главное — все успеть сделать в течение дня, иначе в будущем вас могут ждать неприятности.

Пробовать праздничную еду в Чистый четверг нельзя.

Приметы погоды на Чистый четверг

Если день будет солнечным – значит впереди теплая и ясная весна.

Если идет дождь, ветрено и холодно – такая погода будет до конца весны.

Чистый четверг является частью страстной недели, которая, в свою очередь, приходится на Великий пост.