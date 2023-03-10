11 марта у православных верующих родительская суббота, которая считается второй во время Великого поста. Это день, в который стоит почтить умерших родных в храме или дома.

Нужно ли идти на кладбище в родительскую субботу? Да. Кроме того, что сначала лучше всего посетить храм, помолиться и поставить свечи, стоит проведать и могилы.

Стоит отметить то, что в родительские субботы мы поминаем не только родителей, но и других всех близких и ушедших из жизни людей.

Сейчас смотрят

Почему родительская? Потому что первоочередной молитвенный долг наш — за наших родителей: из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили — родителям и прародителям нашим.

Следующая родительская суббота приходится на 25 марта, однако не стоит их путать с Вселенскими родительскими субботами, которых всего две. В 2023 году первая — Мясопустная, была 18 февраля, вторая — Троицкая, будет 3 июня.