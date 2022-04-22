В этом году Пасха выпадает на 24 апреля 2022. У этого праздника есть много примет и обычаев, некоторые из них принято соблюдать и сегодня. Наиболее распространенные вопросы, которые касаются Пасхи: можно ли мыть голову и мыться, а все потому что в современном мире не все успевают подготовиться к празднику.

Очень много обрядов связано с одним днем Страстной недели – с четвергом. Именно в этот день было принято убирать дома, приводить себя в порядок, мыть голову и мыться. Именно поэтому этот день и называется Чистым четвергом. Для того, чтобы быть здоровым и сохранить красоту, было принято опускать в холодную воду серебро (кольца или другие изделия) и читать молитву.

Начиная со Страстной пятницы было запрещено заниматься делами по дому, мыться и мыть голову, включая день самой Пасхи. Поэтому, ответ на вопрос: можно ли мыть голову на Пасху – нет.

Правда были и исключения, когда святой водой в Пасху можно было умыли лицо детям. Также старики могли протирать больные места свяченой водой.

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