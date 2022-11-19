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Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост 2022: поставили точку в споре

19 ноября 2022, 15:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хрестини, церква

Рождественский пост — очередное испытание для всех верующих христиан. За 40 дней последователь Иисуса должен очиститься как физически, так и духовно.

Где церковный пост — там и пылкие обсуждения запретов и традиций. Многие считают, что в этот период нужно не только отказываться от пищи, но и внести временные изменения и в другие аспекты жизни. Однако есть в жизни моменты, когда перенести что-то нельзя — к примеру, крещение ребенка.

Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост 2022 — на этот вопрос может дать ответ только священнослужитель. 

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Православная церковь Украины считает, что запретов на Рождественский пост можно не придерживаться. По словам настоятеля Свято-Николаевского храма ПЦУ Александра Дедюхина, крестить ребенка на Рождественский пост 2022 можно, как и все остальное.

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Настоятель уверяет, что этот пост — время возможностей.

Для тех, кто все же хочет придерживаться ограничений в рационе, стоит помнить и о запретах, которые могут обезопасить от проблем со здоровьем. К примеру, нельзя ограничивать себе в еде беременным женщинам, кормящим мамам и детям до 12 лет. Запреты и правила на Рождественский пост 2022 на Фактах ICTV помогут закрыть вопросы на эту тему.

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Різдвяний піст
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