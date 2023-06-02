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Будет ли дополнительный выходной на День Конституции Украины 2023

2 июня 2023, 13:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Выходной на День Конституции Украины 2023
Источник: Pexels

Ежегодно 28 июня в Украине отмечают важный государственный праздник — День Конституции. В 2023 году эта дата приходится на будний день — среду.

В мирное время украинцы отдыхали 28 июня, поскольку в честь праздника предусмотрен нерабочий день. Многих интересует вопрос — будет ли выходной на День Конституции 2023? Ответ на него простой — нет.

Все дополнительные выходные дни во время военного положения отменены. Напомним, что сейчас оно продлено до 18 августа.

Поэтому в июне 2023 украинцы будут отдыхать согласно календарю.

Всего ожидается восемь выходных дней — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 июня.

Отметим, что в первый месяц лета есть и другой праздник, в который в мирное время был предусмотрен выходной день — Троица. Однако аналогично Дню Конституции — дополнительного отдыха ждать не стоит. В свою очередь стоит отметить, что Троица 2023 выпадает на воскресенье.

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