Ежегодно 21 января отмечается Международный день объятий. Этот праздник появился в 1986 году в США как Национальный день объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по миру.
Считается, что его инициаторами являются студенты. В этот день парни и девушки обнимали друг друга без всякого интимного намека. Почему они выбрали именно эту дату, точно неизвестно.
По традиции 21 января можно обнять даже незнакомого человека. Простые и дружеские объятия способны подбодрить, то есть это своеобразный способ психологической поддержки. По случаю праздника мы собрали факты о том, что обниматься не только приятно, но и полезно.
Чем полезны объятия — семь фактов
- Объятия четыре раза в день необходимы человеку, чтобы выжить, восемь — чтобы почувствовать гармонию жизни и 12 — чтобы расти над собой, считает американский психотерапевт Вирджиния Сатир.
- Известный американский экономист и доктор философии Пол Зак рекомендует обниматься не менее восьми раз в день — чтобы наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливым.
- Объятия с близким человеком избавляют от усталости, чувства одиночества, повышают самооценку, помогают побороть страх, снимают повышенное напряжение. Ученые объясняют это тем, что в ответ на физические прикосновения гипофиз вырабатывает повышенную дозу окситоцина (гормона любви).
- 10-секундные объятия раз в день способны значительно улучшить самочувствие: бороться со стрессом, депрессией и усталостью, снизить риск сердечно-сосудистых патологий, повысить иммунитет и даже помогают в борьбе с инфекциями.
- Итальянские ученые утверждают, что люди, которые часто обнимаются, живут втрое дольше.
- Объятия также способны утолить боль. Британские неврологи из университетского колледжа Лондона доказали, что уменьшить неприятные ощущения можно даже обнимая самого себя.
- Дети, которых с рождения редко обнимали, во взрослой жизни могут оказаться неспособными любить других.
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Лучшие картинки ко Дню объятий
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