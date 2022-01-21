Ежегодно 21 января отмечается Международный день объятий. Этот праздник появился в 1986 году в США как Национальный день объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по миру.

Считается, что его инициаторами являются студенты. В этот день парни и девушки обнимали друг друга без всякого интимного намека. Почему они выбрали именно эту дату, точно неизвестно.

По традиции 21 января можно обнять даже незнакомого человека. Простые и дружеские объятия способны подбодрить, то есть это своеобразный способ психологической поддержки. По случаю праздника мы собрали факты о том, что обниматься не только приятно, но и полезно.

Чем полезны объятия — семь фактов

Объятия четыре раза в день необходимы человеку, чтобы выжить, восемь — чтобы почувствовать гармонию жизни и 12 — чтобы расти над собой, считает американский психотерапевт Вирджиния Сатир. Известный американский экономист и доктор философии Пол Зак рекомендует обниматься не менее восьми раз в день — чтобы наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливым. Объятия с близким человеком избавляют от усталости, чувства одиночества, повышают самооценку, помогают побороть страх, снимают повышенное напряжение. Ученые объясняют это тем, что в ответ на физические прикосновения гипофиз вырабатывает повышенную дозу окситоцина (гормона любви). 10-секундные объятия раз в день способны значительно улучшить самочувствие: бороться со стрессом, депрессией и усталостью, снизить риск сердечно-сосудистых патологий, повысить иммунитет и даже помогают в борьбе с инфекциями. Итальянские ученые утверждают, что люди, которые часто обнимаются, живут втрое дольше. Объятия также способны утолить боль. Британские неврологи из университетского колледжа Лондона доказали, что уменьшить неприятные ощущения можно даже обнимая самого себя. Дети, которых с рождения редко обнимали, во взрослой жизни могут оказаться неспособными любить других.

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Лучшие картинки ко Дню объятий