Сегодня, 17 ноября, в мире отмечается Международный день студента.

С этим молодежным праздником часто ассоциируют 25 января – Татьянин День, однако это не уместно. Оно касается только России и посвящено открытию университета в Москве.

Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета подписала указ Об основании Московского университета. Таким образом, 25 января стал официальным университетским днем, а мученица Татьяна считается покровительницей студентов.

Впоследствии, в 2005 году президент России выдал соответствующий указ №76 О Дне российского студенчества, который официально утвердил праздник российских студентов.

Почему Международный день студента отмечают 17 ноября

История Дня студента основывается на очень не оптимистических событиях. Дата была основана в память о кровавой трагедии, которая произошла в 1939 году в оккупированной немцами Праге.

В этот день нацисты арестовали и расстреляли лидеров чешского союза студентов. 1 200 человек были отправлены в концлагерь в Заксенхаузене.

Девять студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера, все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов 17 ноября признали днем ​​памяти утерянных жизней чешских студентов. В Украине этот праздник был основан президентским указом в 1999 году.