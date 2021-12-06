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Что нельзя делать на День святой Екатерины 2021

6 декабря 2021, 07:05
Александра Лоскот редактор раздела Lifestyle
Что нельзя делать на День святой Екатерины 2021

День святой великомученицы Екатерины традиционно отмечают 7 декабря. Для девушек этот праздник по-настоящему особенный, ведь, согласно поверьям, именно в этот день можно узнать о своем суженом с помощью гаданий. Чтобы святая Екатерина принесла счастье, следует придерживаться нескольких правил, поэтому мы подготовили список того, что нельзя делать на День святой Екатерины.

Великомученица Екатерина считается символом женского ума и красоты. По легенде, девушка, родившаяся в третьем веке, поражала всех своей красотой. Екатерина долго не могла найти себе достойного возлюбленного, пока не приняла христианство и не получила обручальное кольцо от Небесного Жениха.

Девушка была крайне смелой и не побоялась заступиться за людей, которых приносили в жертву язычники, а затем самовольно отдала свою жизнь. С этого времени Екатерина стала покровительницей и защитницей всех женщин.

7 декабря – лучший день для того, чтобы погадать и узнать свою судьбу, однако делать это следует крайне осторожно.

Помните о том, что нельзя:

  • Использовать в обрядах зеркало, если вы не уверены в своих знаниях.

Фото: Pexels

  • Использовать карты таро, ведь они могут показать ложные предсказания.

Фото: Pexels

  • Вызывать духов и других мистических существ, ведь они могут навлечь беду на вас.

Фото: Pexels

  • Просить кого-нибудь другого погадать вам бесплатно. Лучше заплатить деньгами, чем своим счастьем и здоровьем.

Девушкам, желающим найти в этом году настоящую любовь, следует пойти в церковь и почтить святую Екатерину, помолившись и поставив три свечи.

Фото: Pexels

В День святой Екатерины также не рекомендуют:

  • Употреблять алкогольные напитки
  • Выполнять физически тяжелую работу
  • Шить
  • Употреблять в пищу молочные и мясные продукты
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