Радоницу в 2022 году верующие отмечают 3 мая. Этот день также называют Проводами или Гробками. Он посвящен для поминовения умерших родных.

Согласно церковному календарю Радоница ежегодно выпадает на вторник, то есть на девятый день после Пасхи.

Проводы проходят во второе воскресенье после светлого праздника или в понедельник (7-8 мая), а Красная Горка — в воскресенье (1 мая).

Факты ICTV расскажут вам, как нужно поминать умерших родных, посещая кладбище, а также что можно нести к могилам, а что категорически запрещено.

Запреты на Радоницу 2022

Категорически нельзя при посещении кладбища громко разговаривать и веселиться.

Верующие говорят, что ни в коем случае нельзя оборачиваться, оставляя кладбище. Потому что существует опасность увлечь за собой душу умершего и привести ее домой.

Кроме того, не рекомендуется посещать кладбище беременным, новорожденным и маленьким детям в возрасте до семи лет. Ведь, по народным поверьям, новая душа, которая должна прийти в этот мир, заставляет мертвых вспомнить о земной жизни и вызывает у них сильную зависть. Поэтому мертвые могут попробовать забрать ее к себе.

Также нельзя приносить на кладбище еду и алкоголь для умерших и оставлять их возле могилы.

Еще запрещено брать сигареты и тем более курить там.

Не нужно устраивать трапезы на кладбище. Ведь это место для того, чтобы помянуть память о покойных, помолиться за упокой. Поэтому поминальные обеды лучше делать дома.

Не стоит украшать могилы пластиковыми искусственными цветами. Ведь они вредны для экологии.

Что можно приносить на кладбище на Радоницу

На кладбище можно приносить живые цветы. А также приветствуются кагор, хлеб, пасхи, яйца, сладости и лампадки. Однако оставлять это все у надгробия нельзя.

Также возле могил можно сажать кустики настоящих растений, приносить засушенные сухоцветы или освященную вербу.

Кроме того, церковь рекомендует приносить на кладбище свечи с черными лентами и зажигать их на могиле.

На Радоницу можно приносить угощениями на кладбище. Но его нужно отдать нищим, чтобы те помянули умерших.

Перед тем как пойти на кладбище и привести порядки на могилах, нужно помолиться за своих умерших близких в храме.