С наступлением Нового года нужно обязательно поздравить с праздником всех знакомых, коллег и, конечно же, семью. Для тех, кто за подготовкой к празднику и приготовлением оливье и других вкусностей не успевает придумать свои поздравления, мы подготовили подборку поздравлений с Новым годом 2022 в прозе.

Поздравления с Новым годом 2022

Вот и наступил Новый 2022 год! Год Тигра, он обязан быть ярким и незабываемым. Не бойся воплощать в жизнь все свои мечты и желания, с праздником!

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Новый год – это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не покидали вас весь грядущий год! Пусть вместе с его новым символом – Черным Водяным Тигром, под бой курантов в ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будьте счастливы!

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Пусть светлый новогодний праздник войдет в вашу жизнь и принесет с собой здоровье, достаток и приятные сюрпризы. Желаю вам каждый день находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюбленным в жизнь!

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Пусть Тигр принесет с собой только положительные эмоции, прекрасное настроение, удачу в начинаниях и профессиональные, а также творческие успехи. Этот год обязательно станет счастливее предыдущих. С новым счастьем!

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Новый год зажег новые звезды на небе! Поздравляю вас с новым счастьем! Желаю вам в новом году везения, достатка, много счастливых дней и улыбок, и, конечно же, чтобы сердце переполняла любовь, а настроение всегда было хорошим и солнечным.

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В этот волшебный день, первый в новом году, все обязательно должно измениться к лучшему. Самое время для того, чтобы осуществить все свои желания и мечты. Поэтому желаю вам исполнения всего задуманного, крепкого здоровья, побольше здоровых нервных клеток, хорошего отдыха и финансового благополучия. С Новым 2022 годом!

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Поздравляю с Новым годом! Не забудь смело открыть дверь новогодней сказке, которая принесет с собой много хороших возможностей, достаток, умиротворение и много-много любви! Желаю сил и терпения для того, чтобы исполнить все задуманное.

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Пусть символ года — Тигр — поможет преодолеть все страхи, завести новые знакомства; подарит верных друзей и взаимную любовь. Все в твоих руках, с праздником!

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С Новым годом! Пусть 2022 год принесет много хороших эмоций, деньги пусть льются рекой, а здоровье всегда будет таким же хорошим, как в 18!

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В этот Новый год желаем вам много удачи и мешок денег в придачу. Исполнения всех мечтаний, карьерных взлетов, хорошего рабочего коллектива и уютной атмосферы в доме! С Новым годом, с новым счастьем!

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С праздником! В этот день сложно оторваться от оливье, поэтому желаю не расстраиваться из-за набранных килограммов, радоваться жизни, кушать вкусную еду и посетить множество интересных мест, а также помнить о том, что желание, загаданное в новогоднюю ночь, обязательно сбудется.

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Новый год – это светлый праздник, способный воплощать в реальность любые мечты и желания. Поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы в этом году вы успели сделать все, что не успели сделать в прошлом. Чтобы удача шла с вами в ногу и чтобы счастье никогда не покидало ваш дом.

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С Новым годом! Желаю вам настойчивости и добра. Чтобы в жизни побеждало добро, и не было места злу. Пусть вашу голову посещают только светлые мысли и креативные идеи.

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Пусть Новый 2022 год подарит вам только радость, а все ненастья мигом улетучатся! Пусть вас сопровождает удача и везение, а окружать вас будут понимающие и искренние люди. С праздником!

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С Новым годом! Желаю нести в этот мир добро и получать взаимность, добиться желаемой должности, заниматься тем, чем нравится, и стать лучшей версией себя. Будьте счастливым и любимым. С праздником!

1 января — первый день Нового года. Именно в этот день есть возможность начать все с чистого листа, осуществлять все задуманное и воплощать в жизнь все свои мечты. Не забудьте отправить знакомым поздравления с Новым годом и погрузитесь в праздничную атмосферу. Можно расслабиться и отдохнуть, ведь впереди еще много выходных. С праздником!