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Пора испытать магию ночи: 5 гаданий на Ивана Купала

3 июля 2022, 10:37
Вероника Самилив практикант сайта
Ворожіння на Івана Купала 2022

Ночь на Ивана Купала – одна из самых мистических в году. Еще в древности наши предки верили в силу этого праздника, о чем нам говорят многочисленные сохранившиеся традиции и заговоры.

Говорят, в эту ночь случаются чрезвычайные вещи. По этой же причине предлагаем несколько известных способов гадания на Ивана Купала.

Самые интересные гадания на Ивана Купала

  • Гадание на именах

Есть несколько способов, как узнать имя своего будущего мужа. Один из самых действенных – в ночь на Ивана Купала выйти на улицу и спросить имя парня, который первым будет проходить мимо.

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  • Гадание на бумажках

Чтобы узнать имя суженого, вечером 6 июля напишите на бумажках десять мужских имен, а затем положите их на ночь под подушку.

Встав утром, вытяните, не глядя, одну бумажку. То имя, которое вы вытащите, будет именем вашего будущего мужа.

  • Гадание на луке

Возьмите несколько луковиц и на каждой из них напишите имя мужчины. Тогда поставьте их в воду и ждите, пока они прорастут.

Та луковица, которая прорастет быстрее всего, и будет символизировать вашего суженого.

  • Гадание на венках

Именно это гадание ассоциируется с праздником Ивана Купала. С давних пор на закате девушки плели венки из лесных цветов, а после этого загадывали желание и опускали их на воду.

Если венок плыл далеко – желание сбудется, а если он через некоторое время остановился у берега – придется ждать еще год, чтобы снова его загадать.

  • Гадание на воске

Для этого возьмите обычную восковую свечу и разломайте ее, затем растопите в ложке над купальским огнем. После этого вылейте растопленный воск в сосуд с холодной водой – воск образует какую-нибудь фигуру, которая и будет символизировать ответ на ваш вопрос.

Например, если появится фигура, похожая на корону – вы скоро женитесь, сердце – будет крепкая любовь, звезда – вас ждет успех, цветок – новый поклонник, фигура человека будет означать новое знакомство, а линии – увлекательное путешествие.

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