Ночь на Ивана Купала – одна из самых мистических в году. Еще в древности наши предки верили в силу этого праздника, о чем нам говорят многочисленные сохранившиеся традиции и заговоры.

Говорят, в эту ночь случаются чрезвычайные вещи. По этой же причине предлагаем несколько известных способов гадания на Ивана Купала.

Самые интересные гадания на Ивана Купала

Гадание на именах

Есть несколько способов, как узнать имя своего будущего мужа. Один из самых действенных – в ночь на Ивана Купала выйти на улицу и спросить имя парня, который первым будет проходить мимо.

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Гадание на бумажках

Чтобы узнать имя суженого, вечером 6 июля напишите на бумажках десять мужских имен, а затем положите их на ночь под подушку.

Встав утром, вытяните, не глядя, одну бумажку. То имя, которое вы вытащите, будет именем вашего будущего мужа.

Гадание на луке

Возьмите несколько луковиц и на каждой из них напишите имя мужчины. Тогда поставьте их в воду и ждите, пока они прорастут.

Та луковица, которая прорастет быстрее всего, и будет символизировать вашего суженого.

Гадание на венках

Именно это гадание ассоциируется с праздником Ивана Купала. С давних пор на закате девушки плели венки из лесных цветов, а после этого загадывали желание и опускали их на воду.

Если венок плыл далеко – желание сбудется, а если он через некоторое время остановился у берега – придется ждать еще год, чтобы снова его загадать.

Гадание на воске

Для этого возьмите обычную восковую свечу и разломайте ее, затем растопите в ложке над купальским огнем. После этого вылейте растопленный воск в сосуд с холодной водой – воск образует какую-нибудь фигуру, которая и будет символизировать ответ на ваш вопрос.

Например, если появится фигура, похожая на корону – вы скоро женитесь, сердце – будет крепкая любовь, звезда – вас ждет успех, цветок – новый поклонник, фигура человека будет означать новое знакомство, а линии – увлекательное путешествие.