Новый год – время подарков, вкусной еды и искренних эмоций. На первый взгляд кажется, что новогоднее застолье не может быть дешевым и изысканным, но мы точно убедим вас в обратном. Читайте нашу подборку бюджетных блюд на Новый год 2022 и удивляйте своих близких недорогими кулинарными шедеврами.

Водяной Тигр – главный символ 2022 года. Хотя царь всех зверей и привередлив, удивить его можно даже дешевыми продуктами. Не забывайте украшать готовые блюда. Эффектная подача и непревзойденный вкус никогда не выдадут подлинную цену продуктов.

Закуска Елочки

Ингредиенты:

яйца вареные — 2 шт.;

плавленый сыр — 100 г;

вареная курица — 200 г;

майонез или сметана;

укроп;

чеснок — 2-3 зубчика.

Способ приготовления

Натертые яйца и плавленый сыр поместите в емкость, добавьте в эту смесь соль и сметану/майонез. Туда же положите нарезанную курицу и выдавленный чеснок. Тщательно перемешайте все ингредиенты и добавьте мелко нарезанный укроп.

Из полученной массы слепите елки в виде конусов и со всех сторон посыпьте порезанным укропом.

Для декора на вершины готовых елок можно положить фасоль или кусочки моркови.

Тарталетки с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

помидор — 1 шт.;

ветчина — 200 г;

сыр — 100 г;

тарталетки — примерно 15 шт. среднего размера;

майонез или сметана на ваш вкус;

зелень.

Способ приготовления

Помидор и ветчину нарежьте мелкими кубиками, положите в емкость и добавьте натертый сыр. Заправьте смесь сметаной или майонезом и тщательно все перемешайте. Готовую начинку выложите в тарталетки и поставьте запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.

Запеченный картофель под сырной корочкой

Ингредиенты:

сыр — 70 г;

картофель — 1 кг;

петрушка;

масло растительное;

чеснок сушеный;

перец, соль, пряности по вашему вкусу.

Способ приготовления

Сварите картофель с кожурой, просушите и выложите на противень с пергаментной бумагой. Каждую картофелину слегка приплюсните любым предметом. Делайте это осторожно, чтобы полностью не раздавить картофель.

Каждую придавленную картофелину смажьте маслом и посыпьте солью, перцем и чесноком. Поместите будущее блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. После этого посыпьте картофель тертым сыром и отправьте запекаться еще на пять минут.

Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Салат Легкий

Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

горошек консервированный — 200 г;

помидор — 1 шт.;

огурец — 1 шт. среднего размера;

сметана;

зелень.

Способ приготовления

Помидор, огурец и ветчину нарежьте кубиками и перемешайте. Добавьте в смесь горошек, зелень, заправьте салат сметаной или майонезом.

Рулет в тесте

Ингредиенты:

фарш — 400 г;

шампиньоны — 250 г;

сыр — 100 г;

слоеное дрожжевое тесто — 500 г;

луковица — 1 шт.

Способ приготовления

Грибы и лук нарежьте кубиками, посолите и обжарьте. Пока грибы жарятся, натрите 100 г сыра и раскатайте тесто.

На середину листа выложите фарш. Мясо предварительно можно подсолить и поперчить по вашему вкусу. Сверху выложите жареные грибы с луком и посыпьте все тертым сыром.

С двух сторон делаем надрезы на тесте и выкладываем внахлест.

Будущий рулет смажьте растительным маслом и выпекайте 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Легендарный десерт Птичье молоко

Ингредиенты:

сметана 20% — 500 г;

вода — 150 мл;

желатин — 15 г;

черный шоколад — 100 г;

сахар -150 г.

Способ приготовления

Залейте желатин водой и оставьте набухать. Взбейте сахар со сметаной и влейте в эту смесь растопленный желатин. Получившийся крем разлейте в креманки и поставьте в холодильник застывать на час.

Разделите шоколад на мелкие кусочки и растопите в микроволновке или на водяной бане, а затем добавьте к нему 1,5 столовой ложки сметаны. Перемешайте ингредиенты до однородности.

Выложите шоколадную массу на застывший крем и разровняйте по всей поверхности.

Желаем вам по-настоящему насладиться праздником и вкусными и бюджетными блюдами на Новый год 2022. Радуйте своих близких кулинарными шедеврами и будьте счастливы в новом году!