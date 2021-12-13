Новый год – время подарков, вкусной еды и искренних эмоций. На первый взгляд кажется, что новогоднее застолье не может быть дешевым и изысканным, но мы точно убедим вас в обратном. Читайте нашу подборку бюджетных блюд на Новый год 2022 и удивляйте своих близких недорогими кулинарными шедеврами.
Водяной Тигр – главный символ 2022 года. Хотя царь всех зверей и привередлив, удивить его можно даже дешевыми продуктами. Не забывайте украшать готовые блюда. Эффектная подача и непревзойденный вкус никогда не выдадут подлинную цену продуктов.
Закуска Елочки
Ингредиенты:
- яйца вареные — 2 шт.;
- плавленый сыр — 100 г;
- вареная курица — 200 г;
- майонез или сметана;
- укроп;
- чеснок — 2-3 зубчика.
Способ приготовления
Натертые яйца и плавленый сыр поместите в емкость, добавьте в эту смесь соль и сметану/майонез. Туда же положите нарезанную курицу и выдавленный чеснок. Тщательно перемешайте все ингредиенты и добавьте мелко нарезанный укроп.
Из полученной массы слепите елки в виде конусов и со всех сторон посыпьте порезанным укропом.
Для декора на вершины готовых елок можно положить фасоль или кусочки моркови.
Тарталетки с сыром и ветчиной
Ингредиенты:
- помидор — 1 шт.;
- ветчина — 200 г;
- сыр — 100 г;
- тарталетки — примерно 15 шт. среднего размера;
- майонез или сметана на ваш вкус;
- зелень.
Способ приготовления
Помидор и ветчину нарежьте мелкими кубиками, положите в емкость и добавьте натертый сыр. Заправьте смесь сметаной или майонезом и тщательно все перемешайте. Готовую начинку выложите в тарталетки и поставьте запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
Запеченный картофель под сырной корочкой
Ингредиенты:
- сыр — 70 г;
- картофель — 1 кг;
- петрушка;
- масло растительное;
- чеснок сушеный;
- перец, соль, пряности по вашему вкусу.
Способ приготовления
Сварите картофель с кожурой, просушите и выложите на противень с пергаментной бумагой. Каждую картофелину слегка приплюсните любым предметом. Делайте это осторожно, чтобы полностью не раздавить картофель.
Каждую придавленную картофелину смажьте маслом и посыпьте солью, перцем и чесноком. Поместите будущее блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. После этого посыпьте картофель тертым сыром и отправьте запекаться еще на пять минут.
Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Салат Легкий
Ингредиенты:
- ветчина — 200 г;
- горошек консервированный — 200 г;
- помидор — 1 шт.;
- огурец — 1 шт. среднего размера;
- сметана;
- зелень.
Способ приготовления
Помидор, огурец и ветчину нарежьте кубиками и перемешайте. Добавьте в смесь горошек, зелень, заправьте салат сметаной или майонезом.
Рулет в тесте
Ингредиенты:
- фарш — 400 г;
- шампиньоны — 250 г;
- сыр — 100 г;
- слоеное дрожжевое тесто — 500 г;
- луковица — 1 шт.
Способ приготовления
Грибы и лук нарежьте кубиками, посолите и обжарьте. Пока грибы жарятся, натрите 100 г сыра и раскатайте тесто.
На середину листа выложите фарш. Мясо предварительно можно подсолить и поперчить по вашему вкусу. Сверху выложите жареные грибы с луком и посыпьте все тертым сыром.
С двух сторон делаем надрезы на тесте и выкладываем внахлест.
Будущий рулет смажьте растительным маслом и выпекайте 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Легендарный десерт Птичье молоко
Ингредиенты:
- сметана 20% — 500 г;
- вода — 150 мл;
- желатин — 15 г;
- черный шоколад — 100 г;
- сахар -150 г.
Способ приготовления
Залейте желатин водой и оставьте набухать. Взбейте сахар со сметаной и влейте в эту смесь растопленный желатин. Получившийся крем разлейте в креманки и поставьте в холодильник застывать на час.
Разделите шоколад на мелкие кусочки и растопите в микроволновке или на водяной бане, а затем добавьте к нему 1,5 столовой ложки сметаны. Перемешайте ингредиенты до однородности.
Выложите шоколадную массу на застывший крем и разровняйте по всей поверхности.
Желаем вам по-настоящему насладиться праздником и вкусными и бюджетными блюдами на Новый год 2022. Радуйте своих близких кулинарными шедеврами и будьте счастливы в новом году!