Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Будь всегда полон сил: открытки и СМС со Всенародным днем отца

17 сентября 2023, 07:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День батька
Источник: Unsplash

Всенародный день отца отмечают во многих странах 17 сентября. И пусть праздник не считается официальным, его дата выбрана рядом общественных организаций. 

Впрочем, для нас это еще один повод поздравить своих близких с важным днем. Роль отца в воспитании очень важна для каждого ребенка, и стоит отдать должное за этот труд. Это могут быть теплые слова, или же небольшой презент. Главное — внимание.

Факты ICTV подготовили открытки и СМС ко Всенародному дню отца, чтобы порадовать близких на расстоянии.

Сейчас смотрят

Всенародный день отца — поздравления в СМС

***

С Днем отца я поздравляю!
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.

***

В День отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!

***

Самый добрый, самый строгий,
Поздравляю, дорогой,
С Днем отца тебя сегодня,
Самый близкий и родной!

Долгих лет тебе, папуля,
И улыбки на лице!
Ты поверь, мечтает каждый
О таком, как ты, отце.

***

Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!

***

Ты самый важный человек.
Люблю тебя, папуля.
И в День отца скажу тебе:
Горда тобой дочуля.

Ты для меня как супермен,
Защитник и спаситель.
И пусть завидуют мне все,
Что есть такой родитель.

***

Всенародный день отца — поздравления в открытках

Пока сентябрь радует нас последними теплыми днями, совсем скоро наступит октябрь. Средина осени принесет намного важных дней — церковные и государственные праздники. К примеру, на 1 октября приходится Покров, а также День защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с полным календарем октября 2023 можно на Фактах ICTV.

Читайте также:
Церква, храм, календарь церковных праздников на сентябрь 2023Рождество 25 декабря, Крещение 6 января. Новый церковный календарь 2023-2024

Теги
День отца Поздравления с праздниками
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь