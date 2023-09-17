Всенародный день отца отмечают во многих странах 17 сентября. И пусть праздник не считается официальным, его дата выбрана рядом общественных организаций.

Впрочем, для нас это еще один повод поздравить своих близких с важным днем. Роль отца в воспитании очень важна для каждого ребенка, и стоит отдать должное за этот труд. Это могут быть теплые слова, или же небольшой презент. Главное — внимание.

Факты ICTV подготовили открытки и СМС ко Всенародному дню отца, чтобы порадовать близких на расстоянии.

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Всенародный день отца — поздравления в СМС

***

С Днем отца я поздравляю!

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

***

В День отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда,

Пусть детишки будут рядом,

Дарят ласку и тепло,

А проблемы и печали

Пусть уходят далеко!

***

Самый добрый, самый строгий,

Поздравляю, дорогой,

С Днем отца тебя сегодня,

Самый близкий и родной!

Долгих лет тебе, папуля,

И улыбки на лице!

Ты поверь, мечтает каждый

О таком, как ты, отце.

***

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

***

Ты самый важный человек.

Люблю тебя, папуля.

И в День отца скажу тебе:

Горда тобой дочуля.

Ты для меня как супермен,

Защитник и спаситель.

И пусть завидуют мне все,

Что есть такой родитель.

***

Всенародный день отца — поздравления в открытках

Пока сентябрь радует нас последними теплыми днями, совсем скоро наступит октябрь. Средина осени принесет намного важных дней — церковные и государственные праздники. К примеру, на 1 октября приходится Покров, а также День защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с полным календарем октября 2023 можно на Фактах ICTV.