Всенародный день отца отмечают во многих странах 17 сентября. И пусть праздник не считается официальным, его дата выбрана рядом общественных организаций.
Впрочем, для нас это еще один повод поздравить своих близких с важным днем. Роль отца в воспитании очень важна для каждого ребенка, и стоит отдать должное за этот труд. Это могут быть теплые слова, или же небольшой презент. Главное — внимание.
Факты ICTV подготовили открытки и СМС ко Всенародному дню отца, чтобы порадовать близких на расстоянии.
Всенародный день отца — поздравления в СМС
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С Днем отца я поздравляю!
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
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В День отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда,
Пусть детишки будут рядом,
Дарят ласку и тепло,
А проблемы и печали
Пусть уходят далеко!
***
Самый добрый, самый строгий,
Поздравляю, дорогой,
С Днем отца тебя сегодня,
Самый близкий и родной!
Долгих лет тебе, папуля,
И улыбки на лице!
Ты поверь, мечтает каждый
О таком, как ты, отце.
***
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
***
Ты самый важный человек.
Люблю тебя, папуля.
И в День отца скажу тебе:
Горда тобой дочуля.
Ты для меня как супермен,
Защитник и спаситель.
И пусть завидуют мне все,
Что есть такой родитель.
***
Всенародный день отца — поздравления в открытках
Пока сентябрь радует нас последними теплыми днями, совсем скоро наступит октябрь. Средина осени принесет намного важных дней — церковные и государственные праздники. К примеру, на 1 октября приходится Покров, а также День защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с полным календарем октября 2023 можно на Фактах ICTV.