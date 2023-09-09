9 сентября в Украине и ряде других стран отмечают День дизайнера-графика. В 2023 году праздник приходится на субботу.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто с помощью визуализации передает настрой или посыл обществу. Профессия требует усидчивости, креативности и желания довести свои умения до идеала, показывая мастерство окружающим.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем дизайнера-графика, которые порадуют близких. Пусть у них не самый трендовый дизайн, но приятное они точно сделают получателю.

Сейчас смотрят

И пока на улице сентябрь, уже совсем скоро наступит октябрь. Средина осени говорит о наступлении огромного количества праздников, в том числе и церковных. Однако в 2023 году мы будем их отмечать по новым датам. К примеру, Покров приходится на 1 октября, как и День защитников и защитниц Украины. До этого важные события приходились на 14 октября. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2023 можно на Фактах ICTV.