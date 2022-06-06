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Борются за правду: поздравления с Днем журналиста в открытках

6 июня 2022, 07:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Журналист

6 июня в Украине отмечается День журналиста — в 2022 году праздник приходится на понедельник.

Самое время поздравить всех тех, кто помогает миллионам людей узнать правду о происходящем. Журналисты борются за важную информацию не только в мирное время, но и в условиях войны — в некоторых случаях и рискуя собственными жизнями.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем журналиста в открытках, которые согреют профессионалов этого дела. Приятные слова помогут выразить поддержку и поднять боевой дух в это время.

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День журналіста День журналіста День журналіста День журналіста День журналіста

История праздника начинается еще с 1994 года — тогда первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ об создании нового профессионального праздника работников средств массовой информации. 6 июня — не случайная дата, выбранная для празднования. В этот день Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов.

Традиционно, в этот день журналисты принимают поздравления от коллег, друзей, а также читателей, которые доверяют мастерам своего дела. Нередко в СМИ устраивают корпоративы, где журналисты и другие сотрудники могут пообщаться в непринужденной обстановке.

В июне украинцев ждет огромное количество праздников — как профессиональных, так и религиозных. Ознакомиться с полным списком праздников июня 2022 можно на Фактах ICTV.

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Теги
День журналіста, Поздравления с праздниками
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