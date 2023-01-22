День Соборности Украины — ежегодный праздник, который отмечается 22 января. Праздник посвящен единству нашей страны и всех ее областей и общин.

Сейчас мы боремся за свободу и независимость, отстаивая все регионы страны без исключения. В мирное время праздник принято отмечать в кругу семьи за пышным столом, напоминая себе о единстве всех украинцев.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Соборности Украины в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и друзей. Теплые слова согреют даже в самые холодные зимние дни.

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Поздравления в СМС

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День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

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С Днем соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть лишь только процветает

Наша вольная страна.

Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

***

С Днем соборности поздравить

Всю страну сей час хочу,

С силой, честью, славной волей

Все пусть будет по плечу.

Мира всем и понимания,

Процветания и достатка,

Никогда не ослабеет,

Украинцы, ваша хватка.

***

День соборной Украины

Празднуем сегодня,

Мы все вместе и едины

Всем большим народом.

В этот праздник всем желаю

С близкими встречаться

Только радости без края,

Только море счастья!

***

Единство — великая сила.

Народ твой — надежный оплот.

И как бы история не колесила,

Он стойко по жизни идет

Могучею цепью единой,

И полон высокой гордости.

Сегодня тебя, Украина,

Поздравляю я с Днем соборности!

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Поздравления в открытках

Поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

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Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

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Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

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Поздравляю с Днем соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

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22 января мы празднуем День Соборности Украины – день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны присылаем свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и понимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем способствовать развитию и процветанию любимой страны.

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