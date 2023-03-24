Благовещение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников в христианстве. Этот церковный праздник занимает третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова.

Название праздника означает благая весть, поскольку именно в этот день Дева Мария узнала, что станет матерью Иисуса Христа.

Факты ICTV узнавали, когда в Польше отмечают Благовещение 2023, а также о польских традициях празднования.

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Благовещение в Польше 2023 — дата

От праздника Благовещения до Рождества – ровно девять месяцев. Ведь именно за этот срок женщина вынашивает ребенка. В Евангелии от Луки отмечается, что Архангела Гавриила было послано рассказать Богородице хорошую весть.

Однако он не просто пришел возвестить Деву Марию, но и спросить разрешение.

В церковном календаре Благовещение не является переходным праздником, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату.

По григорианскому и новоюлианскому календарям Западной и большинством Восточных Церквей праздник отмечают 25 марта. Соответственно, в 2023 году польские католики отмечают Благовещение 25 марта.

В 2023 году этот день приходится на субботу.

Что нельзя делать в Польше на Благовещение 2023

С праздником Благовещения связано много примет, пришедших еще от язычества:

нельзя надевать новую одежду в этот день, ведь она быстро испортится;

незамужним девушкам нельзя расчесываться, ведь такие действия приводят к спутыванию своей судьбы;

не следует давать в долг, однако отдавать долги — можно;

нельзя начинать никаких больших дел;

также в этот день строго запрещается работать, особенно на земле.

Раньше люди верили, что ни одна птица в этот день не смеет даже гнездо выть, а человеку работать и подавно нельзя.

А вот Великий пост в этот день несколько ослабляется!

Как поляки празднуют Благовещение — традиции

На Благовещение польские верующие посещают религиозную службу в католической церкви, на которую священнослужители всегда одеваются в голубых тонах. Также в этот день принято читать молитвы Богородицы.

Люди верят, что в этот день открываются небеса и Господь слышит просьбу каждого, кто молится. Также верующие освящают воду и считают ее целебной!

В этот день вся семья собирается за столом, несмотря на Великий пост. Церковь разрешает на Благовещение употреблять блюда из рыбы и морепродуктов. Также можно выпить немного вина и заправить блюда маслом.

Кроме того, в Польше на Благовещение проходит традиционная ярмарка, на которой продают разнообразные изделия, сладости и другие лакомства. Также в этот день польские семьи готовят праздничные блюда, например, белые колбаски или кремовые шары.

Также поляки готовят праздничный пирог с капустой и грибами, который символизирует встречу весны с зимой.

А раньше на Благовещение разжигали костры и бросали в огонь старые вещи. Предки верили, что это поможет защитить их от несчастья и болезни.