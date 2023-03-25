25 марта по григорианскому календарю отмечают важный церковный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил, чтобы сообщить благую весть — она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.
Благовещение является одним из самых важных праздников в церковном календаре. В этот день необходимо ходить в храм на литургию, молиться и собираться за семейным столом. Также в эту дату нужно желать друг другу всего светлого, доброго, мира в доме и веры святой.
По этому случаю Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2023, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.
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В небе солнце засияло —
Благовещение настало!
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он!
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Радостных вестей,
Мира и добра
В праздник замечательный
Желаю вам я.
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Благовещение пришло,
Радость людям принесло.
Пусть за все Господь воздаст,
И все грехи простит!
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К нам всем пришла благая весть
Такой особый праздник есть,
Что Благовещением зовется
Пусть вам удача улыбнется.
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Вокруг только слышен звон,
Всех поздравляет с праздником он.
Благовещение пришло —
Пусть пропадет всюду зло.