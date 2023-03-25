25 марта по григорианскому календарю отмечают важный церковный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил, чтобы сообщить благую весть — она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

Благовещение является одним из самых важных праздников в церковном календаре. В этот день необходимо ходить в храм на литургию, молиться и собираться за семейным столом. Также в эту дату нужно желать друг другу всего светлого, доброго, мира в доме и веры святой.

По этому случаю Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2023, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

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В небе солнце засияло —

Благовещение настало!

Колокольный льется звон,

Поздравляет всех нас он!

***

Радостных вестей,

Мира и добра

В праздник замечательный

Желаю вам я.

***

Благовещение пришло,

Радость людям принесло.

Пусть за все Господь воздаст,

И все грехи простит!

***

К нам всем пришла благая весть

Такой особый праздник есть,

Что Благовещением зовется

Пусть вам удача улыбнется.

***

Вокруг только слышен звон,

Всех поздравляет с праздником он.

Благовещение пришло —

Пусть пропадет всюду зло.