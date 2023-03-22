Благовещение Пресвятой Богородицы — третий по важности церковный праздник в христианстве. В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с добрым известием о том, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа.
В православном календаре Благовещение не является переходным праздником, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату. Православные отмечают Благовещение 7 апреля, а католики – 25 марта.
Факты ICTV разбирались, отменяются ли запреты Великого поста на Благовещение 2023 и что можно есть на праздник.
Отменяется ли Великий пост на Благовещение?
Великий пост предполагает немало ограничений в питании. В этот период запрещается есть:
- мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);
- рыба (красная, речная);
- молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);
- яйца;
- бульоны (куриный, свиной);
- выпечка и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);
- фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, крекеры);
- сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);
- алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).
Однако в честь великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы ограничения для верующих несколько ослабляются. То есть на Благовещение пост не отменяется, а лишь немного смягчается.
Например, верующим разрешается употреблять рыбу на Благовещение. Этот продукт разрешается только дважды в течение поста: на Благовещения и в Вербное воскресенье.
Также в рамках поста 7 апреля разрешено вареную и тушеную пищу с маслом. А вот мясо, яйца, молоко остаются под запретом.
Еще на Благовещение верующие могут выпить чуточку вина. В общем, в день большого праздника можно употреблять:
- овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);
- зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);
- водоросли (морская капуста);
- грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);
- бобовые (фасоль, горох);
- крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);
- постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
- мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
- фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);
- сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
- орехи (грецкий орех, фундук, кешью, арахис);
- семена (тыквы, кунжута, льна);
- соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);
- сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
- напитки (чай, кофе, компот, узвар, сок, морс, растительное молоко);
- масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т. д.);
- рыбу;
- вино.