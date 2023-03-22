Благовещение Пресвятой Богородицы — третий по важности церковный праздник в христианстве. В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с добрым известием о том, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

В православном календаре Благовещение не является переходным праздником, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату. Православные отмечают Благовещение 7 апреля, а католики – 25 марта.

Факты ICTV разбирались, отменяются ли запреты Великого поста на Благовещение 2023 и что можно есть на праздник.

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Отменяется ли Великий пост на Благовещение?

Великий пост предполагает немало ограничений в питании. В этот период запрещается есть:

мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);

рыба (красная, речная);

молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);

яйца;

бульоны (куриный, свиной);

выпечка и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);

фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, крекеры);

сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);

алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).

Однако в честь великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы ограничения для верующих несколько ослабляются. То есть на Благовещение пост не отменяется, а лишь немного смягчается.

Например, верующим разрешается употреблять рыбу на Благовещение. Этот продукт разрешается только дважды в течение поста: на Благовещения и в Вербное воскресенье.

Также в рамках поста 7 апреля разрешено вареную и тушеную пищу с маслом. А вот мясо, яйца, молоко остаются под запретом.

Еще на Благовещение верующие могут выпить чуточку вина. В общем, в день большого праздника можно употреблять: