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Благовещение 2023: отменяется ли Великий пост на праздник

22 марта 2023, 17:07
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Благовіщення Присвятої Богородиці
Источник: Depositphotos

Благовещение Пресвятой Богородицы — третий по важности церковный праздник в христианстве. В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с добрым известием о том, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

В православном календаре Благовещение не является переходным праздником, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату. Православные отмечают Благовещение 7 апреля, а католики – 25 марта.

Факты ICTV разбирались, отменяются ли запреты Великого поста на Благовещение 2023 и что можно есть на праздник.

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Отменяется ли Великий пост на Благовещение?

Великий пост предполагает немало ограничений в питании. В этот период запрещается есть:

  • мясо (любого вида, а также колбасы, сосиски, балыки, сало);
  • рыба (красная, речная);
  • молоко и любые молочные продукты (творог, кефир, йогурт, масло);
  • яйца;
  • бульоны (куриный, свиной);
  • выпечка и макароны (содержащие яйца и молочные продукты);
  • фаст-фуд (гамбургеры, чипсы, крекеры);
  • сладости (содержащие яйца, молоко и молочные продукты);
  • алкоголь (крепкие и некрепкие напитки).

Однако в честь великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы ограничения для верующих несколько ослабляются. То есть на Благовещение пост не отменяется, а лишь немного смягчается.

Например, верующим разрешается употреблять рыбу на Благовещение. Этот продукт разрешается только дважды в течение поста: на Благовещения и в Вербное воскресенье.

Также в рамках поста 7 апреля разрешено вареную и тушеную пищу с маслом. А вот мясо, яйца, молоко остаются под запретом.

Еще на Благовещение верующие могут выпить чуточку вина. В общем, в день большого праздника можно употреблять:

  • овощи (картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, капуста, огурцы);
  • зелень (укроп, петрушка, шпинат, салат, кинза);
  • водоросли (морская капуста);
  • грибы (шампиньоны, лисички, вешенки);
  • бобовые (фасоль, горох);
  • крупы (рис, гречка, овсянка, булгур);
  • постный хлеб (бородинский, зерновой, столичный), пресные хлебцы и лаваши;
  • мука (рисовая, кукурузная, овсяная, пшеничная грубого помола);
  • фрукты (яблоки, груши, клюква, цитрусовые, виноград, бананы, ананасы);
  • сухофрукты (чернослив, финики, курага, изюм);
  • орехи (грецкий орех, фундук, кешью, арахис);
  • семена (тыквы, кунжута, льна);
  • соусы и заправки песни (соя, горчица, кетчуп);
  • сладости (мед, мармелад, постный зефир, овсяное печенье, сахар, черный шоколад, халва, леденцы, рахат-лукум);
  • напитки (чай, кофе, компот, узвар, сок, морс, растительное молоко);
  • масла (подсолнечное, льняное, оливковое, кунжутное и т. д.);
  • рыбу;
  • вино.
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Благовіщення Великий піст заборона релігійне свято Праздник
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