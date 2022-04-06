Благовещение Пресвятой Богородицы – третий по значимости церковный праздник в христианстве. В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с благой вестью о том, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

Именно поэтому от Благовещения до Рождества – ровно девять месяцев (время, которое требуется женщине, чтобы выносить ребенка). Православные отмечают Благовещение ежегодно 7 апреля, а католики – 25 марта.

Совпадение Благовещения и Пасхи называется Кириопасхой, но это бывает крайне редко. Последний раз такое случилось в 1991 году, а следующая Кириопасха будет только в 2075-м.

Благовещение — история праздника

В Евангелии от Луки сказано, что после того, как Мария обручилась с Иосифом, к ней в Назарет с благой вестью пришел архангел Гавриил. Он сообщил ей, что Святой Дух сошел на нее, и Дева во чреве носит Сына Божьего.

Именно поэтому одним из символов Благовещения являются белые голуби на голубом небе, поскольку эти птицы олицетворяют приятную новость.

Нынешнее название праздника широко стали употреблять только с VII веке. До этого праздник имел множество других названий – День приветствия, Оповещение, Начало искупления, Приветствие Марии, Зачатие Христа.

Традиции на Благовещение

Благовещение не ограничивается одним днем ​​празднования – существует один день предпразднования и один день послепразднования. Они откладываются, если Пасха выпадает на начало апреля, то есть Благовещение отмечается на Страстной или Светлой седмице.

Накануне праздника люди пекут постных птичек из теста. По поверью, они извещают о приходе весны.

На Благовещение в храмах происходит ночная служба, которая начинается с Большого повечерья, во время которого читают Литургию св. Иоанна Златоуста. Священнослужители надевают голубые рясы, потому что именно этот цвет является символом Богородицы.

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Утром 7 апреля необходимо сходить в церковь, купить просфоры по одной на каждого члена семьи и заказать молитву за их здоровье.

Их принимают натощак со святой водой, читая молитву На принятие святой воды и просфоры.

Женщинам в этот день нужно обязательно пойти на службу в церковь и помолиться Пресвятой Богородице о счастливой судьбе, удачном замужестве, о детях и их здоровьи.

Благовещение считается третьим Сретением, и после него уже точно отступает зима и холода.

В этот день немного ослабляется Великий пост – разрешается употребление рыбы.

На Благовещение можно и нужно заниматься детьми и домашними животными. Также можно смело решать рабочие вопросы, если человек в этот день работает.

Также церковь только приветствует помощь ближнему, особенно если это люди пожилого возраста или больные.

Приметы на Благовещение

Дождь на Благовещение – к хорошему урожаю ржи для аграриев и хорошему улову для рыбаков.

Ветер, иней или туман – к хорошему урожаю на весь год.

7 апреля гроза – будет урожай орехов.

Не прилетели ласточки – жди холодную зиму.

Запреты на праздник Благовещения

В день Благовещения следует воздержаться от физической работы (в частности, от вязания, огородных дел, уборки в доме и т.п.), ссор, уныния, сплетен и злословия.

На Благовещение нельзя: