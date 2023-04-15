Благодатный огонь сходит каждый год накануне Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня. Самое время вспомнить историю появления этого события, почему он сходит именно на Пасху и что будет, если не сойдет – обо всем этом далее в материале.
Что такое Благодатный огонь
Благодатный огонь – это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
Это событие символизирует появления Иисуса на земле после воскрешения. Как огонь выносят из Гроба, так и вышел сам Спаситель.
Когда появился Благодатный огонь
История гласит, что первым увидел Благодатный огонь апостол Петр. Он пришел к гробнице Христа, так как знал, что тот ожил.
Впервые о Благодатном огне писали еще в IV веке как христианские, так и мусульманские авторы.
Как сходит Благодатный огонь
Схождение огня строго контролируется. Перед событиями Великой субботы, в храме принято гасить все свечи и лампады.
Уже в субботу утром часовню над Гробом осматривают делегации всех церквей, а затем запечатывают Гроб.
Уже после обеда, с 14:00 по 15:00 Иерусалимский патриарх идет в Кувуклию с факелами и свечами, где читает молитву.
После этого Благодатный огонь поджигает принесенные факелы и свечи, которыми разносят огонь и распространяют по всему миру.
Почему Благодатный огонь сходит на Пасху
Существует несколько версий того, почему Благодатный огонь восходит на православную Пасху:
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- Это награждение Иисусом православной веры за распространения учений.
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- Только старый юлианский календарь является правильным – по нему и отмечают Пасху православные христиане. Именно это и сказывается на сроках появления Благодатного огня.
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- Только патриарх и священники православной церкви знают последовательность проведения Литании.
Что будет, если Благодатный огонь не сойдет
Если Благодатный огонь не сошел - это предвидение конца света. Это будет знак, что в ближайшее время нужно покаяться за все свои грехи, иначе можно не успеть.
Однако, конец света наступит не только тогда, когда не сойдет Благодатный огонь – еще должен появиться Ноев ковчег на горе Арарат, а также пересохнуть Мамврийский дуб.