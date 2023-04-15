Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Благодатный огонь на Пасху: история и почему он сходит
Свята в Україні

Благодатный огонь на Пасху: история и почему он сходит

15 апреля 2023, 09:50 Николай Олефиренко

Благодатный огонь сходит каждый год накануне Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня. Самое время вспомнить историю появления этого события, почему он сходит именно на Пасху и что будет, если не сойдет  – обо всем этом далее в материале.

Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь – это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Это событие символизирует появления Иисуса на земле после воскрешения. Как огонь выносят из Гроба, так и вышел сам Спаситель.

Когда появился Благодатный огонь

История гласит, что первым увидел Благодатный огонь апостол Петр. Он пришел к гробнице Христа, так как знал, что тот ожил.

Впервые о Благодатном огне писали еще в IV веке как христианские, так и мусульманские авторы.

Как сходит Благодатный огонь

Схождение огня строго контролируется. Перед событиями Великой субботы, в храме принято гасить все свечи и лампады.

Уже в субботу утром часовню над Гробом осматривают делегации всех церквей, а затем запечатывают Гроб.

Уже после обеда, с 14:00 по 15:00 Иерусалимский патриарх идет в Кувуклию с факелами и свечами, где читает молитву.

После этого Благодатный огонь поджигает принесенные факелы и свечи, которыми разносят огонь и распространяют по всему миру.

Почему Благодатный огонь сходит на Пасху

Существует несколько версий того, почему Благодатный огонь восходит на православную Пасху:

    • Это награждение Иисусом православной веры за распространения учений.
    • Только старый юлианский календарь является правильным – по нему и отмечают Пасху православные христиане. Именно это и сказывается на сроках появления Благодатного огня.
    • Только патриарх и священники православной церкви знают последовательность проведения Литании.

Что будет, если Благодатный огонь не сойдет

Если Благодатный огонь не сошел - это предвидение конца света. Это будет знак, что в ближайшее время нужно покаяться за все свои грехи, иначе можно не успеть.

Однако, конец света наступит не только тогда, когда не сойдет Благодатный огонь – еще должен появиться Ноев ковчег на горе Арарат, а также пересохнуть Мамврийский дуб.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Теги
Благодатний вогонь Пасха Праздник
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь