Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь – это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Это событие символизирует появления Иисуса на земле после воскрешения. Как огонь выносят из Гроба, так и вышел сам Спаситель.