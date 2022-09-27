27 сентября отмечается одно из 12 самых важных религиозных праздников в христианстве — Воздвижение Креста Господня. В 2022 году оно приходится на вторник.

Эта дата посвящена памяти об обретении креста, на котором распяли Иисуса Христа. В народе праздник также называют Сдвижение. В этот день принято желать близким людям здоровья и чтобы их оберегал Бог.

Факты ICTV подготовили поздравления для Viber с Воздвижением Креста Господня 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

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Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 в открытках

Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 в СМС

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С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!



***

Воздвижение Креста

Христиане поминают.

Чтоб душа была чиста,

Крепко я тебе желаю!

Пусть Иисус тебя хранит

От молвы людской и злобы.

Птица счастья прилетит,

Навсегда остаться чтобы!



***

С Воздвижением Господним

Поздравляю, пусть всегда

Бережет от дел негодных,

Благодать с собой неся.

Света верности, Любви,

Надежды, святой Веры,

Ярче пусть горят огни,

И хранит, где бы ты не был.



***

Воздвижение честного и Животворящего Креста,

Праздник небесный, святого дня,

Все христиане в храмы пойдут,

В чащах молитву Христу вознесут.

Славься земля, мы гордимся тобой,

Боже любимый, творец дорогой,

Солнце поднимется, счастье взойдет,

Праздник Воздвижения любви поднесет.

***

Сентября двадцать седьмого,

Мы отметим праздник снова.

Креста Животворящего,

Большого и щадящего.