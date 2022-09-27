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Благодать пусть в дом приходит! Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 для Viber

27 сентября 2022, 07:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Благодать пусть в дом приходит! Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 для Viber

27 сентября отмечается одно из 12 самых важных религиозных праздников в христианстве — Воздвижение Креста Господня. В 2022 году оно приходится на вторник.

Эта дата посвящена памяти об обретении креста, на котором распяли Иисуса Христа. В народе праздник также называют Сдвижение. В этот день принято желать близким людям здоровья и чтобы их оберегал Бог.

Факты ICTV подготовили поздравления для Viber с Воздвижением Креста Господня 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

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Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 в открытках

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Поздравления с Воздвижением Креста Господня 2022 в СМС

***

С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!

***

Воздвижение Креста
Христиане поминают.
Чтоб душа была чиста,
Крепко я тебе желаю!

Пусть Иисус тебя хранит
От молвы людской и злобы.
Птица счастья прилетит,
Навсегда остаться чтобы!

***

С Воздвижением Господним
Поздравляю, пусть всегда
Бережет от дел негодных,
Благодать с собой неся.

Света верности, Любви,
Надежды, святой Веры,
Ярче пусть горят огни,
И хранит, где бы ты не был.

***

Воздвижение честного и Животворящего Креста,
Праздник небесный, святого дня,
Все христиане в храмы пойдут,
В чащах молитву Христу вознесут.
Славься земля, мы гордимся тобой,
Боже любимый, творец дорогой,
Солнце поднимется, счастье взойдет,
Праздник Воздвижения любви поднесет.

***

Сентября двадцать седьмого,
Мы отметим праздник снова.
Креста Животворящего,
Большого и щадящего.

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