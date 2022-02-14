День святого Валентина — популярный праздник, который отмечают во всем мире. Украинцы также очень любят этот день — многие готовятся к нему, чтобы приятно удивить свою вторую половинку. Многие из нас уже забронировали места в кинотеатрах или же прикупили неожиданные подарки, которые смогут передать любовь.

Однако некоторые страны решили отказаться от этого важного для влюбленных дня. В каких странах запрещен День святого Валентина — далее в материале.

Начнем с Пакистана — в 2016 году президент Мамнон Хуссейн призвал пакистанцев игнорировать день Валентина, заявив, что этот праздник никаким образом не касается их культуры, и его нужно избегать.

В итоге в 2018 году Исламабадский Высокий Суд ввел запрет на празднование дня святого Валентина. Это случилось после петиции пакистанца Абдула Вахида, который считает, что этот праздник пропагандируются безнравственность, наготу и непристойность, что противоречит местной культуре.

В Иране хоть и нет официального запрета, но владельцам местных магазинов запрещается производить и продавать товар, связанный со всемирным праздником. Речь идет о валентинках, открытках, и даже воздушных шарах в форме сердца.

Схожая история и в Индонезии — запрета со стороны закона на празднование Дня святого Валентина нет, но местные власти всячески мешают этому событию. К примеру, в 2017 году 14 февраля полиция города Макассар конфисковала все местные презервативы в аптеках и магазинах, заявив, что они продаются нелегально.

В Малайзии также борются с этим праздником. Все из-за фетвы, выпущенной в 2005 году, которая постановила, что Валентин поощряет распущенность и другую аморальную деятельность.

Кстати, с 2019 года в Саудовской Аравии впервые в истории страны разрешается 14 февраля открыто покупать и дарить друг другу красные розы, конфеты и украшения в форме сердечек.

В Европе День святого Валентина начали праздновать с XIII века, в США с 1777 года. В Украине День влюбленных — довольно новый праздник, но очень популярный. О подробной истории возникновения праздника влюбленных — читайте на Фактах ICTV.