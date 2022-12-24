Сочельник — день, предшествующий большому христианскому празднику — Рождеству Христову. Для этой важной даты есть свои традиции и запреты, которых многие придерживаются. Так делали наши предки, передавая знания из поколения в поколение, чтобы жить с верой в сердце.

Что нельзя делать на Сочельник — далее в материале.

В первую очередь стоит помнить, что строгого поста стоит придерживаться аж до самого Рождества. Запрещено есть не постную пищу.

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Традиционно, на Сочельник нельзя работать. Тяжелый труд лучше перенести на другой день.

Выяснять отношения в негативном тоне с близкими тоже не стоит. Лучше не ссориться с близкими, иначе все может закончиться плачевно. Во время поста нужно не только очиститься физически, но и духовно.

Что касается негативных мыслей, то церковь запрещает на Сочельник завидовать и сплетничать.

Темные вещи лучше отложить на другой день — в преддверии праздника нужно выбирать светлые тона одежды. Также одеяние должно быть чистым.

Незамужним и неженатым не следует на углу стола сидеть.

К мелким запретам можно добавить путешествие вдали от дома и отказ гостям. Сочельник и Рождество тесно связанны с благотворительностью.

Помимо запретов есть также и традиции на Сочельник. К примеру, нужно готовить кутью, а также наряжать елку, чтобы на Рождество она радовала семью. Подробно о традициях можно узнать на Фактах ICTV.