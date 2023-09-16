16 сентября отмечают День фармацевтического работника Украины 2023. Дата праздника ежегодно разная, поскольку приходится на третью субботу первого месяца осени.
Это профессиональный праздник всех людей, которые связаны с производством и продажей лекарств. Их робота особенно важна, ведь именно к фармацевту мы идем тогда, когда нам нужно приобрести какие-то таблетки, о которых они знают все.
По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевта 2023 в СМС, чтобы вы смогли отправить их тем, кто связан с этой сферой.
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Фармацевты, поздравляю
В праздник ваш я от души.
Все достойны восхищения,
Вы умны и хороши.
Пусть прекрасная работа
Делает счастливей вас.
Вам спасибо за заботу,
Вы, ребята, — просто класс!
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Мой любимый фармацевт,
Я тебе желаю здоровья,
счастья, долгих лет!
Люблю и уважаю!
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Фармацевтом быть не просто —
Надо много помнить, знать.
Отвечать на все вопросы
И улыбкой всех встречать.
В этот праздник ваш родной
Мы здоровья вам желаем!
Как свою чужую боль
Фармацевт воспринимает.
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Фармацевты в Украине
Все нарядны и милы,
Потому что их денек,
Они вовсе не скверны!
Мы поздравим вас, ребята,
Пожелаем вам добра,
Чтоб работа не мешала
Строить амурные дела!
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С Днем фармацевта поздравляем,
Здоровья каждому желаем,
Лекарства лихо продавайте,
Но сами реже их глотайте!
День фармацевта установлен по указу Леонида Кучмы в 1999 году. Традиционно в дату праздника руководство страны поздравляют работников этой сферы, а наиболее отличившиеся фармацевты награждаются почетными званиями и премиями.