16 сентября отмечают День фармацевтического работника Украины 2023. Дата праздника ежегодно разная, поскольку приходится на третью субботу первого месяца осени.

Это профессиональный праздник всех людей, которые связаны с производством и продажей лекарств. Их робота особенно важна, ведь именно к фармацевту мы идем тогда, когда нам нужно приобрести какие-то таблетки, о которых они знают все.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевта 2023 в СМС, чтобы вы смогли отправить их тем, кто связан с этой сферой.

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Фармацевты, поздравляю

В праздник ваш я от души.

Все достойны восхищения,

Вы умны и хороши.

Пусть прекрасная работа

Делает счастливей вас.

Вам спасибо за заботу,

Вы, ребята, — просто класс!



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Мой любимый фармацевт,

Я тебе желаю здоровья,

счастья, долгих лет!

Люблю и уважаю!

***

Фармацевтом быть не просто —

Надо много помнить, знать.

Отвечать на все вопросы

И улыбкой всех встречать.

В этот праздник ваш родной

Мы здоровья вам желаем!

Как свою чужую боль

Фармацевт воспринимает.

***

Фармацевты в Украине

Все нарядны и милы,

Потому что их денек,

Они вовсе не скверны!

Мы поздравим вас, ребята,

Пожелаем вам добра,

Чтоб работа не мешала

Строить амурные дела!



***

С Днем фармацевта поздравляем,

Здоровья каждому желаем,

Лекарства лихо продавайте,

Но сами реже их глотайте!

День фармацевта установлен по указу Леонида Кучмы в 1999 году. Традиционно в дату праздника руководство страны поздравляют работников этой сферы, а наиболее отличившиеся фармацевты награждаются почетными званиями и премиями.