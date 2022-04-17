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Желаю счастья и тепла! Красивые поздравления с католической Пасхой

17 апреля 2022, 05:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Желаю счастья и тепла! Красивые поздравления с католической Пасхой

17 апреля христиане западного обряда празднуют один из самых больших церковных праздников — Пасху, который отмечается в честь воскресения из мертвых сына Божего, Иисуса Христа.

Этот светлый день ждут с нетерпением, поскольку принято идти в храм, веселиться и поздравлять друг друга. Также этот праздник богат на традиции. Факты ICTV подготовили короткие поздравления с католической Пасхой, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

***

Светлый праздник в дом стучится,
Пасха счастье всем несет,
Добра в доме будет много,
Все плохое отойдет!

И Господь в делах поможет,
Оградит от зла и бед,
Твою радость приумножит
И зажжет в душе он свет!

***

Я в католическую Пасху
Желаю счастья и тепла,
Чтобы светлой, доброй сказкой,
Твоя жизнь всегда была!

Пусть ангел спустится с небес,
Чтоб огласить благую весть:
Христос воистину воскрес,
А значит, чудо в жизни есть!

***

С Пасхой католической поздравим
Всех сегодня в искренности слов
В пожеланиях своих оставим,
Чтобы жили счастье и любовь!

Дом пускай наполнится уютом
Греет солнце ласковым теплом
А Господь подарит больше чуда,
Укрывая бережным крылом!

***

Торжество сегодня наступило!
Пасхи католической приход
Землю ярким солнцем озарило
Пусть ликует в радости народ!

Поздравленья в праздник принимайте
И сияйте солнечным лучом
С теплотой друг друга поздравляйте —
Пусть печали будут нипочем!

***

Пусть католическая Пасха
Придет с добром в твой светлый дом,
Пусть Бог раскрасит яркой краской
Все то, что видишь ты кругом!

Пасха – это семейный праздник, который празднуют в кругу ближайших родственников. Символом этого праздника у католиков является пасхальный кролик. Считается, что он знаменует успех, процветание и счастье.

Отметим, что христиане восточного обряда будут праздновать Пасху через неделю – 24 апреля.

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Теги
Пасха , Привітання
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