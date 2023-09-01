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Желаю без грусти отпустить лето: открытки с первым днем осени 2023

1 сентября 2023, 06:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Привітання з першим днем осені 2023
Источник: Pexels

Вот и подошло к концу лето, осень вступила в свои права. Как и у каждой поры годы, у золотой также есть свои привилегии. Первое время это все еще теплые дни, после — природа впитает в себя одеяние, краски которого не могут не радовать глаз.

Первый день золотой поры для многих грустный, поскольку лето прошло быстро, а для многих красивый, ведь это время романтики и прогулок. Факты ICTV подготовили поздравления с первым днем осени 2023 в открытках, чтобы скрасить эту дату. Отправьте их всем, кому посчитаете нужным.

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Привітання з першим днем осені

Отметим, 1 сентября — это также День знаний, и именно с ним ассоциируется первый день осени в большей степени. В эту дату начинается новый учебный год, а потому школьники и студенты погружаются в науку.

На 1 сентября необходимо желать ученикам, их родителям и учителям успешного учебного года, легких знаний и высоких оценок. Открытки-поздравления с Днем знаний 2023 — смотрите на Фактах ICTV.

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Теги
1 вересня осінь Привітання
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