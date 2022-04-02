2 апреля – родительская суббота Великого поста. Это особый день, когда православные поминают усопших родственников, друзей или знакомых.

В календаре поминальных дней 2022 в общей сложности восемь родительских суббот, даты которых зависят от празднования Пасхи.

В родительскую субботу принято чтить память родных. В церквях проводят панихиды и литургии, где молятся об упокоении близких и ставят свечу.

Также в этот день посещают кладбище — убирают могилу и приносят свежие цветы. Завершают родительскую субботу поминальным ужином с людьми, которые знали покойного.

Если вы не можете сходить в церковь, помолиться можно и дома. Одним из вариантов такой молитвы может быть:

Господь Бог наш, помянем же ушедшего из жизни раба земного (имя), что передал душу свою на Небеса. Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его, в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя. Пусть душа его навек будет рядом с Тобой. Да озарится его душа светом небесным. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Во веки веков. Аминь!

Дни поста, которые приходятся на родительскую субботу, следует соблюдать особенно строго.

В родительскую поминальную субботу нельзя тяжело работать, а также ругаться или конфликтовать.

На кладбище нельзя ничего поднимать с земли. Кроме того, серьезным грехом считается распивать алкоголь или оставлять его на могиле.

От шумных вечеринок дома тоже лучше отказаться.