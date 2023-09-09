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Бодрости духа и здоровья сполна! Открытки с Днем физической культуры и спорта 2023

9 сентября 2023, 08:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День фізичної культури і спорту 2023
Источник: Pexels

9 сентября в Украине отмечают День физической культуры и спорта 2023. Ежегодно дата праздника разная, поскольку приходится на вторую субботу первого месяца осени.

Цель праздника — поддержка инициативы физкультурных и спортивных организаций. Спортсмены Украины делали и делают большой вклад в нашу страну, на их счету множество побед в различных видах спорта.

Если в вашем окружении есть человек, который связан с этой сферой, не забудьте сказать ему несколько приятных слов. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем физической культуры и спорта 2023 в открытках.

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Листівки з Днем фізичної культури і спорту 2023

Листівки з Днем фізичної культури і спорту 2023

Листівки з Днем фізичної культури і спорту 2023

Листівки з Днем фізичної культури і спорту 2023

Этот день учрежден в 1994 году указом президента. Обычно в него поздравляют учителей физкультуры, тренеров, спортсменов и просто тех, кто любит спорт.

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Теги
Привітання Физкультура
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