Всемирный день анестезиолога ежегодно отмечается 16 октября. Праздник в 2022 году приходится на воскресенье.

Профессионалы своего дела помогает проводить сложные операции, которые спасают миллионы жизней. Точность, спокойствие и знание своего дела — незаменимые черты характера любого анестезиолога.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем анестезиолога в открытках и СМС, которые порадуют близких и знакомых. Теплые слова помогут поднять настроение в это непростое время.

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С Днем анестезиолога!

Пускай здоровье крепнет,

Живется ярко, здорово,

Все дни идут отменно.

Работа чаще радует,

Душа пусть не стареет,

Судьба удачей балует,

Чтоб прочно в себя верить!

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Ты облегчаешь людям жизнь,

Анестезия — твой конек!

Скорее ярко улыбнись

В этот праздничный денек!

Твоя работа так важна,

Ведь ты — спаситель для людей!

Пусть будет жизнь твоя полна

Успехов и чудесных дней!

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Чтоб во время операций

Крепко, сладко нам спалось,

Доктор нам введет прекрасный,

Замечательный наркоз.

Обезболит все, что нужно,

У него огромный стаж,

Вам спасибо скажем дружно,

Самый лучший доктор наш!

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Ваша работа особенно важна, ведь именно благодаря вам пациенты не чувствуют боли. Поздравляю с праздником и желаю никогда не унывать и не терять профессионализма. Пусть пациенты будут благодарными, а смены — легкими!

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Удачи, сил и терпения в Вашем нелегком и ответственном труде! Никаких ошибок, быть уверенным во всем, профессионального и карьерного роста и самое главное — здоровья Вам и Вашим близким!

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Октябрь идет полным ходом — совсем скоро наступит ноябрь. Последний месяц осени принесет много праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздников ноября 2022 — читайте на Фактах ICTV.