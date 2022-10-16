Всемирный день анестезиолога ежегодно отмечается 16 октября. Праздник в 2022 году приходится на воскресенье.
Профессионалы своего дела помогает проводить сложные операции, которые спасают миллионы жизней. Точность, спокойствие и знание своего дела — незаменимые черты характера любого анестезиолога.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем анестезиолога в открытках и СМС, которые порадуют близких и знакомых. Теплые слова помогут поднять настроение в это непростое время.
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С Днем анестезиолога!
Пускай здоровье крепнет,
Живется ярко, здорово,
Все дни идут отменно.
Работа чаще радует,
Душа пусть не стареет,
Судьба удачей балует,
Чтоб прочно в себя верить!
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Ты облегчаешь людям жизнь,
Анестезия — твой конек!
Скорее ярко улыбнись
В этот праздничный денек!
Твоя работа так важна,
Ведь ты — спаситель для людей!
Пусть будет жизнь твоя полна
Успехов и чудесных дней!
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Чтоб во время операций
Крепко, сладко нам спалось,
Доктор нам введет прекрасный,
Замечательный наркоз.
Обезболит все, что нужно,
У него огромный стаж,
Вам спасибо скажем дружно,
Самый лучший доктор наш!
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Ваша работа особенно важна, ведь именно благодаря вам пациенты не чувствуют боли. Поздравляю с праздником и желаю никогда не унывать и не терять профессионализма. Пусть пациенты будут благодарными, а смены — легкими!
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Удачи, сил и терпения в Вашем нелегком и ответственном труде! Никаких ошибок, быть уверенным во всем, профессионального и карьерного роста и самое главное — здоровья Вам и Вашим близким!
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Октябрь идет полным ходом — совсем скоро наступит ноябрь. Последний месяц осени принесет много праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздников ноября 2022 — читайте на Фактах ICTV.